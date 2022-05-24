羽球》世界排名更新！戴資穎、麟洋配不變 許玟琪衝入前50

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今日更新世界排名，上週在泰國公開賽封后的戴資穎續居第2、李洋／王齊麟排第4以及周天成、王子維排名都沒有變動，但兩度激戰日本名將奧原希望的「交大學霸」許玟琪生涯首次躋身世界前50。

由於上週進行泰國公開賽屬BWF超級500等級，因此世界各國好手排名幾乎沒變。不過，泰國賽男單決賽第三局從4：11展開反攻的馬來西亞名將李梓嘉，挾著泰國賽男單冠軍的9200分，超越印尼好手金廷，生涯首次站上世界第5。

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女單冠軍戴資穎雖然也拿到9200分，但由於目前10站最佳成績都高過9200分，因此小戴本週10萬98456分落後日本山口茜的11萬1963，續居第2。在泰國賽打入男雙8強的李洋／王齊麟以10萬1668居第4。至於去年世錦賽男雙冠軍日本組合保木卓朗／小林優吾制霸泰國賽，排名也衝上世界第2。

許玟琪在優霸盃、泰國公開賽兩度激戰日本名將奧原希望，即使泰國賽32強止步，但積分還是從上週的3萬4139小幅加上700分變成3萬4839分，生涯首次躋身世界前50。至於周天成持續排在世界第4、王子維則是排名15。

許玟琪。（資料照，歐新社）

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