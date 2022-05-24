晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》醒了！塔圖姆輕鬆拿31分 塞爾提克打爆熱火扳平戰局

2022/05/24 11:05

塞爾提克塔圖姆攻下31分。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾提克今天火力全開，塔圖姆（Jayson Tatum）回神攻下31分，加上熱火瘋狂「打鐵」，讓NBA季後賽東部冠軍戰第4戰形成一面倒，全場最大差距32分，終場綠衫軍以102：82無懸念奪勝，系列賽扳成2：2平手。

前場只拿10分的塔圖姆，今天開賽就大殺四方，首節就狂攬12分，一人得分就比下對手全隊，熱火則是全員「打鐵」，前14次出手全落空，直到最後3分22秒才靠歐拉迪波（Victor Oladipo）投進除了罰球之外的第一顆進球。

塞爾提克塔圖姆攻下31分。（今日美國）

塞爾提克此戰雖然少了受傷的史馬特（Marcus Smart），整場比賽沒遇到太多麻煩，塔圖姆半場就拿到24分，全隊兩節就獲得26次罰球機會，光是罰球得分就比熱火多了15分，兩節打完取得24分領先。

塞爾提克在下半場不打算收手，第3節打沒多久就將分差擴大至超過30分，將熱火徹底擊潰，就連上半場拿到18分的歐拉迪波都熄火，勝負呼之欲出。

塔圖姆出賽34分鐘，拿31分、8籃板、5助攻，派理查德（Payton Pritchard）替補拿14分，D.懷特（Derrick White）進帳13分，J.布朗（Jaylen Brown）和R.威廉斯 （Robert Williams）各12分。

熱火先發沒人得分達雙位數，一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）14投3中只拿6分，艾德巴約9分，替補的歐拉迪波拿23分是全隊最高。

替補出發的歐拉迪波拿23分是熱火全隊最高。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。