NBA》醒了！塔圖姆輕鬆拿31分 塞爾提克打爆熱火扳平戰局

塞爾提克塔圖姆攻下31分。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾提克今天火力全開，塔圖姆（Jayson Tatum）回神攻下31分，加上熱火瘋狂「打鐵」，讓NBA季後賽東部冠軍戰第4戰形成一面倒，全場最大差距32分，終場綠衫軍以102：82無懸念奪勝，系列賽扳成2：2平手。

前場只拿10分的塔圖姆，今天開賽就大殺四方，首節就狂攬12分，一人得分就比下對手全隊，熱火則是全員「打鐵」，前14次出手全落空，直到最後3分22秒才靠歐拉迪波（Victor Oladipo）投進除了罰球之外的第一顆進球。

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塞爾提克塔圖姆攻下31分。（今日美國）

塞爾提克此戰雖然少了受傷的史馬特（Marcus Smart），整場比賽沒遇到太多麻煩，塔圖姆半場就拿到24分，全隊兩節就獲得26次罰球機會，光是罰球得分就比熱火多了15分，兩節打完取得24分領先。

塞爾提克在下半場不打算收手，第3節打沒多久就將分差擴大至超過30分，將熱火徹底擊潰，就連上半場拿到18分的歐拉迪波都熄火，勝負呼之欲出。

塔圖姆出賽34分鐘，拿31分、8籃板、5助攻，派理查德（Payton Pritchard）替補拿14分，D.懷特（Derrick White）進帳13分，J.布朗（Jaylen Brown）和R.威廉斯 （Robert Williams）各12分。

熱火先發沒人得分達雙位數，一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）14投3中只拿6分，艾德巴約9分，替補的歐拉迪波拿23分是全隊最高。

替補出發的歐拉迪波拿23分是熱火全隊最高。（法新社）



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