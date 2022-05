MLB》內野魔術師是你？跑者被「假暴傳」騙出局大傻眼（影音）

瑞爾穆托。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇昨天與費城人的賽事出現內野魔術師,透納(Justin Turner)在延長賽10局假裝隊友暴傳,結果巧妙觸殺到三壘跑者,引發美球迷讚嘆。

當時是10局下道奇3:2領先,費城人進攻,無人出局二壘有跑者的局面,打者敲出二游間的內野安打,結果二壘往三壘跑的瑞爾穆托(JT Realmuto)似以為一壘往三壘的傳球暴傳,有點想往本壘跑,隨後便遭三壘手透納觸殺出局,只能無奈地趴在地上。

請繼續往下閱讀...

美國網紅「Jomboy Media」上傳影片後也引發美球迷討論,然而,道奇隊隨後因為馬恩西(Max Muncy)的再見失誤輸球。這次精彩的演技沒有得到美麗的回報。

Justin Turner made JT Realmuto think the throw went over his head so JT got tagged out at third as the tying run in the bottom of the 10th pic.twitter.com/C7tSM1zT56