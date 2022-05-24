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MLB》內野魔術師是你？跑者被「假暴傳」騙出局大傻眼（影音）

2022/05/24 11:31

瑞爾穆托。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天與費城人的賽事出現內野魔術師，透納（Justin Turner）在延長賽10局假裝隊友暴傳，結果巧妙觸殺到三壘跑者，引發美球迷讚嘆。

當時是10局下道奇3：2領先，費城人進攻，無人出局二壘有跑者的局面，打者敲出二游間的內野安打，結果二壘往三壘跑的瑞爾穆托（JT Realmuto）似以為一壘往三壘的傳球暴傳，有點想往本壘跑，隨後便遭三壘手透納觸殺出局，只能無奈地趴在地上。

美國網紅「Jomboy Media」上傳影片後也引發美球迷討論，然而，道奇隊隨後因為馬恩西（Max Muncy）的再見失誤輸球。這次精彩的演技沒有得到美麗的回報。

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