同樣入選《時代》百大人物 谷愛凌讓中媒嗨翻、彭帥持續「被消失」

谷愛凌（左）、彭帥入選2022《時代》百大影響力人物。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國《時代》雜誌公布2022年百大影響力人物，一共有8名運動員入選，其中在冬奧引起話題的滑雪明星谷愛凌受到中國媒體吹捧，不過一樣入圍的彭帥卻繼續在中國相關討論「被消失」。

入選此次《時代》雜誌百大影響力人物的運動員包括西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）、彭帥、奪下冬奧男子花滑金牌的美籍華裔名將陳巍、滑雪好手谷愛凌、WNBA球星帕克（Candace Parker），成功促進薪資平權的三名美國女足球員拉皮諾（Megan Rapinoe）、莎爾布倫（Becky Sauerbrunn）以及摩根（Alex Morgan）。

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曾說「在美國是美國人、在中國是中國人」的18歲滑雪好手谷愛凌在今年北京冬季奧運正式開幕前就已是中國媒體寵兒，賽事期間更是話題不斷，最後成功拿下2金1銀，替中國在滑雪項目寫下新猷。

美國滑雪名將柯沃希（Gus Kenworthy）如此介紹這位本次最年輕的入選者：「運動員、特別是奧運選手，要能超越自己運動的極限並不容易，谷愛凌是個例外。我不確定是否看過比她更有紀律、魄力、決心的人，她的努力換來回報。她已證明自己是史上最偉大的女性滑雪運動員之一，除了累積數百萬追蹤者、也啟發新一代的女孩，特別是中國和美國華裔女孩，讓她們敢於進入男性主導的極限運動。谷愛凌用她這個年紀少見的優雅姿態、堅定態度以及深思熟慮，做到這一切。」

谷愛凌入選《時代》百大影響力人物，除登上微博熱搜外，中國媒體也同樣跟進報導，《澎湃新聞》稱「《時代》毫不吝嗇溢美之詞，稱讚谷愛凌擁有活力和自信，她的努力終有回報。」《網易體育》則提到，「谷愛凌18歲就入選百大榜單，覺得值得擁有掌聲，在這位天才少女身上，還有什麼不可能？」

諷刺的是，同樣入選這份榜單的彭帥，卻繼續在中國媒體上不見蹤影，這位36歲的網球名將去年在微博發文指控遭中共高官張高麗性侵、讓各界譁然，WTA還因此宣布將停辦在中國的賽事，不料她在「人間蒸發」數月後再次現身竟對媒體表示從未被性侵，該篇貼文也是自己刪除，並在2月宣布退休、正式告別網壇。

彭帥事件爆發後，中國媒體一直都是「噤聲」狀態，就連今天這位兩屆女雙大滿貫冠軍入選《時代》百大影響力人物名單，也沒有例外。

中國女權主義行動家呂頻在介紹段落寫道，彭帥在微博的發文引發了改變全球運動的連鎖反應，「她在發文時就深知自己是以卵擊石，飛蛾撲火、自取滅亡，這樣的敘述，對女性權利抗衡獨裁權力是前所未見的捍衛，她後來的對於自己主張的否認顯示出她仍未得到完全的自主權，可能也正在經歷難以言述的殘酷。」

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