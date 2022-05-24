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中職》睽違14年重返台東 縣長饒慶鈴到場關心兄弟練球

2022/05/24 11:45

睽違14年，中華職棒例行賽今晚首站台東棒球場開打。（台東縣政府提供）

〔記者陳賢義／台東報導〕睽違14年中華職棒例行賽今日重返台東，台東縣教育處為提供球員及球迷最棒的比賽與觀賽場地，昨晚及中信兄弟球團人員仍持續進行球場最後夜間照明測試調校，台東縣長饒慶鈴到場關心中信兄弟的練球狀況，送上台東好禮；由於兩隊有多位台東子弟，饒慶鈴也呼籲線上登記獲得回饋票券的鄉親，踴躍到球場觀賽加油，或收看緯來體育台及MOD博斯體育一台欣賞這場精采賽事。

台東縣政府表示，中華職棒上一次在台東棒球場安排例行賽是2008年3月30日，當年賽事由兄弟象隊（中信兄弟前身）與統一獅隊交手，2022年中華職棒33年例行賽台東場，今晚間6點35分首戰將由中信兄弟安排主場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發，兄弟則派出洋投德保拉應戰、力拚隊史在台東首勝。

中信兄弟昨日下午抵台東棒球場練球，先行熟悉球場各種狀況與設施，而教育處及中信兄弟球團人員昨晚也在球場做最後夜間照明測試，不過，晚間6點30分左右，台電志航路高壓融絲鍊故障，造成第一棒球場的照明設備約有4個小時無法正常運作，經緊急聯繫台電完成搶修，8點恢復照明。

今明兩天中信兄弟隊與樂天桃猿隊的2連戰，兄弟陣中包括張志豪、陳子豪、楊志龍、李聖裕、高宇杰都是台東出生的球員，而對手樂天桃猿投手王躍霖，也是首度回到台東參與職棒賽事。有趣的是，台東史上第1場中職比賽勝投，正是兄弟牛棚教練林恩宇，而且還是完投勝。

縣府提醒線上登記獲得回饋票券的鄉親，下午2點起可備妥索票序號及身份證明文件，前往棒球場一壘售票口進行兌換，現場剩餘票券則自比賽當日下午5點起開放現場縣民排隊，並於6點至6點35分開放領取，每人以領取1張為原則，至多2張且不開放選位，民眾仍須備妥身份證明文件（身分證V或設籍台東）兌換。

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