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MLB》前4打席送5個出局數 高德史密特揮再見滿貫當英雄

2022/05/24 12:39

紅雀球星高德史密特擊出再見滿貫全壘打。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀球星高德史密特（Paul Goldschmidt）今天在延長賽第10局擊出再見滿貫砲，幫助紅雀以7：3擊敗藍鳥。高德史密特近況火熱，過去12場比賽他就貢獻22分打點。

兩隊前9局打完戰成3：3平手，進入延長賽突破僵局制，10局下紅雀先靠對手暴投，無人出局先攻占三壘，貝德（Harrison Bader）、代打的普侯斯（Albert Pujols）接連吞下三振，但2出局後紅雀打者艾德曼（Tommy Edman）、索沙（Edmundo Sosa）連續獲得保送，擠成滿壘，下一棒的高德史密特一棒掃出左外野再見滿貫砲，助收紅雀收下4連勝，以24勝18敗暫居國聯第二。

高德史密特此役前4打數沒有敲安，還吞下3次三振、另擊出一次雙殺打，卻在最後一次打擊機會當英雄，揮出。根據《ESPN Stats & Info》指出，這是高德史密特近10年來第7發再見全壘打，是全大聯盟最多。此外，這也是高德史密特生涯第七發滿貫全壘打，近期連15場敲安。

美聯社》報導，高德史密特賽後表示，「你沒有其他選擇，我先前4次打席就製造5個出局數，這不是你想做的事，我就在那次打席做準備，這非常酷。」

紅雀球星高德史密特擊出再見滿貫全壘打。（法新社）

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