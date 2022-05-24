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T1》雙喜臨門！特攻林秉聖拿下抄截王 再拿單月MVP

2022/05/24 12:20

林秉聖拿下單月MVP。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟元年季後賽今起點燃戰火，今天在開打前公布例行賽4月暨5月MVP，由新北中信特攻林秉聖雙喜臨門，繼奪下年度抄截王大獎後，今天再奪單月MVP殊榮。

25歲林秉聖本季加盟特攻後表現搶眼，防守端頻頻演出神偷絕技，成為球隊倚重的後場大鎖，4月份起更因「黑豹」阿巴西齋戒月狀態下滑，進攻端獲得更多開火權，得分表現也開始攀升，4月平均攻下14分、2.5籃板、1.8助攻和3.2抄截，到了5月火力再加溫，場均來到21.5分、3籃板、1.5助攻和4抄截，攻守兩端都有精彩演出，幫助特攻4月及5月共拿下4勝4敗戰績，其中4月16日作客台中葳格太陽，林秉聖單場飆進7記三分球攻下全隊最高28分，三分球命中數和得分皆創個人本季新高。

談到生涯首奪月MVP，林秉聖說：「很感謝各位媒體青睞，讓我能在賽季尾聲獲得這個獎。其實我上場都沒有想太多，就是把先防守做好，進而找到比賽節奏。剛好我4、5月那陣子的手感比較火燙，隊友也都很信任我，願意把球分享給我，所以在進攻端才能有比較好的發揮，但對我來說，球隊贏球還是放在個人表現之前，希望進入季後賽，能夠盡全力幫助球隊先闖過首輪，拿下總冠軍戰門票。」

面對季後賽即將交手太陽，林秉聖也透露已做好準備：「針對季後賽，我特別加強了整體體能，在平常例行訓練之後，我也會繼續留下來重訓，加強上半身的衝撞抗衡力，因為進入季後賽高強度的肢體對抗，我必須讓自己更經得起碰撞，才能更有把握守住像是塔克（Anthony Tucker）或是何喬登（Jordan Heading）等經驗豐富的對手。」

特攻今將在晚間7點前往台中台體大挑戰太陽，在3戰2勝制的系列賽尋求首勝。

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