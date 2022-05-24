T1》球拿就投！雲豹威廉斯曾單場砍50分 奪單月最佳外援

桃園雲豹威廉斯拿單月最佳外援。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園雲豹在季後挑戰賽鎩羽而歸，但陣中洋將威廉斯（Troy Williams）多次繳出瘋狂飆分秀，也讓他榮膺T1聯盟例行賽4月暨5月最佳外援。

威廉斯常被說進攻太「獨」，但他也確實讓外界見識到NBA級的砍將身手，4月已經繳出29.8分、8.5籃板、5助攻、3.2抄截的驚人數據，5月表現更誇張，4戰場均是不可思議的43.7分、16籃板、2.7助攻、2.7抄截和2.3阻攻，攻守都展現出強大統治力，雖然4、5月合計雲豹僅拿下3勝7敗戰績，但他還是靠超水準的個人表現，驚險擊敗高雄全家海神布銳克曼（Jason Brickman）及台中葳格太陽塔克（Anthony Tucker）兩位強勁對手，奪得4月暨5月最佳外援。

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5月18日主場迎戰新北中信特攻，威廉斯全場狂砍個人本季新高50分，僅差2分就可追平聯盟球員單場最高得分紀錄，帶領雲豹以136：124奪勝，堪稱在T1聯盟代表作。

威廉斯開心地說：「很榮幸能夠獲得大家的青睞，並拿下T1聯盟4、5月最佳外援，雖然我以前曾在G League得過單月最佳球員，但我感覺這次意義非凡，而這也是我第一次在不同的國家獲得這個獎項。」

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