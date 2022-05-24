晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》球拿就投！雲豹威廉斯曾單場砍50分 奪單月最佳外援

2022/05/24 12:22

桃園雲豹威廉斯拿單月最佳外援。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園雲豹在季後挑戰賽鎩羽而歸，但陣中洋將威廉斯（Troy Williams）多次繳出瘋狂飆分秀，也讓他榮膺T1聯盟例行賽4月暨5月最佳外援。

威廉斯常被說進攻太「獨」，但他也確實讓外界見識到NBA級的砍將身手，4月已經繳出29.8分、8.5籃板、5助攻、3.2抄截的驚人數據，5月表現更誇張，4戰場均是不可思議的43.7分、16籃板、2.7助攻、2.7抄截和2.3阻攻，攻守都展現出強大統治力，雖然4、5月合計雲豹僅拿下3勝7敗戰績，但他還是靠超水準的個人表現，驚險擊敗高雄全家海神布銳克曼（Jason Brickman）及台中葳格太陽塔克（Anthony Tucker）兩位強勁對手，奪得4月暨5月最佳外援。

5月18日主場迎戰新北中信特攻，威廉斯全場狂砍個人本季新高50分，僅差2分就可追平聯盟球員單場最高得分紀錄，帶領雲豹以136：124奪勝，堪稱在T1聯盟代表作。

威廉斯開心地說：「很榮幸能夠獲得大家的青睞，並拿下T1聯盟4、5月最佳外援，雖然我以前曾在G League得過單月最佳球員，但我感覺這次意義非凡，而這也是我第一次在不同的國家獲得這個獎項。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。