NBA》恐怖！少女看球賽竟遭綁架 十天後才獲救

達拉斯獨行俠主場美國航空中心。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國一名15歲少女在美國時間4月8日與家人到獨行俠主場觀看球賽，卻在達拉斯主場美國航空中心（American Airlines Center）遭到綁架，直到10天後才獲得救援。美國當局花費44天，才逮捕全部的8名嫌犯。但這名女孩的家人對達拉斯當地政府的作為相當不滿。

《紐約郵報》報導，這家人是在當天觀看獨行俠和拓荒者之戰，該名15歲少女在比賽中去洗手間後就突然消失，再也沒有回到家人身旁。

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這名少女的父親立即報案，但達拉斯當地警方沒有進行調查，因為德州當地的家庭法規定，除非有出現綁架等非自願的情況下，否則只能把失蹤青少年視為離家出走。

這家人透過德州反人口販運倡議非營利組織（Texas Counter-Trafficking Initiative），在一個色情網站上找到該名少女的裸照，並向奧克拉荷馬警方請求協助。最後奧克拉荷馬警方在一間距離場館約200英哩的美國長住飯店（Extended Stay America），成功救出這名少女。

這名少女失蹤整整10天，直到4月18日才獲救，少女母親透過聲明表示，「我們感謝奧克拉荷馬警方的工作，找回我們的女兒。我的女兒在這被帶走的11天內，不得不忍受難以想像的事情，我對此感到心碎，很高興她很安全，我們正努力讓她康復。」

這起綁架事件過了44天，共8名嫌犯全部遭到逮捕。如今這一家人質疑達拉斯警方、美國航空中心為何沒有採取更多行動，幫助他們更快地找到女兒，並批評美國長住飯店為何允許一名有性侵案前科的人用假名和假身分證入住。

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