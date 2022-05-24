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2022年05月22日
（2場）
結果
7
獅
1
龍
結果
5
悍將
2
桃猿
2022年05月24日
（2場）
18:05
0
獅
0
龍
18:35
0
桃猿
0
兄弟
2022年05月22日
（1場）
結果
109
熱火
103
塞爾提克
2022年05月23日
（1場）
結果
109
勇士
100
獨行俠
2022年05月24日
（2場）
結果
102
熱火
82
塞爾提克
09:00
0
勇士
0
獨行俠
2022年05月22日
（6場）
結果
1
樂天
6
歐力士
結果
2
羅德
3
軟銀
結果
0
中日
1
廣島
結果
5
養樂多
3
橫濱DeNA
結果
0
巨人
4
阪神
結果
3
西武
0
火腿
2022年05月24日
（6場）
17:00
0
軟銀
0
橫濱DeNA
17:00
0
西武
0
中日
17:00
0
火腿
0
養樂多
17:00
0
歐力士
0
巨人
17:00
0
羅德
0
廣島
17:00
0
樂天
0
阪神
2022年05月22日
（16場）
01:05
0
白襪
0
洋基
結果
7
響尾蛇
6
小熊
結果
1
紅人
3
藍鳥
結果
5
大都會
1
洛磯
結果
2
教士
1
巨人
結果
5
水手
6
紅襪
結果
7
道奇
4
費城人
06:10
0
老虎
0
守護者
結果
4
勇士
3
馬林魚
結果
5
紅雀
4
海盜
結果
6
光芒
1
金鶯
結果
9
雙城
2
皇家
結果
1
遊騎兵
2
太空人
結果
1
國民
5
釀酒人
結果
3
大都會
11
洛磯
結果
3
運動家
5
天使
2022年05月23日
（16場）
結果
18
紅雀
4
海盜
結果
6
光芒
7
金鶯
結果
4
水手
8
紅襪
結果
3
道奇
4
費城人
結果
3
紅人
2
藍鳥
結果
4
老虎
2
守護者
結果
3
勇士
4
馬林魚
結果
2
遊騎兵
5
太空人
結果
8
國民
2
釀酒人
結果
7
雙城
6
皇家
結果
4
響尾蛇
5
小熊
結果
3
白襪
1
洋基
結果
2
大都會
0
洛磯
結果
10
教士
1
巨人
結果
1
運動家
4
天使
結果
5
白襪
0
洋基
2022年05月24日
（12場）
結果
1
洛磯
2
海盜
結果
7
小熊
4
紅人
結果
10
道奇
1
國民
結果
6
金鶯
4
洋基
結果
7
費城人
3
勇士
結果
4
老虎
5
雙城
結果
3
藍鳥
7
紅雀
結果
6
守護者
1
太空人
09:40
0
皇家
0
響尾蛇
09:40
0
釀酒人
0
教士
09:40
0
運動家
0
水手
結果
13
大都會
3
巨人
體育
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即時新聞
塞爾提克血洗熱火扳平戰局 今日NBA季後賽戰績
2022/05/24 13:20
塞爾提克塔圖姆攻下31分率隊扳平戰局。（法新社）
塞爾提克102：82熱火（系列賽2：2）
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