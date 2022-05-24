晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》熱火士官長G4當機僅拿6分 「輸球沒有藉口」

2022/05/24 15:03

熱火J.巴特勒（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽第4戰，熱火團隊手感低迷，一度落後到32分，最後以82：102慘敗給塞爾提克，系列賽雙方戰成2比2平手。熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）整場僅得6分，他自認膝傷沒有影響，輸球沒有藉口。

熱火隊開賽就大當機，前14次出手全落空，第一節只拿到11分，熱火隊先發5人合計只得到18分，創下自1970-71年賽季以來的最慘紀錄。其中，前役因右膝傷勢只打了上半場的J.巴特勒，今天全場14投僅3中，得到6分、抓7顆籃板。

《ESPN》報導，熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）表示，「這就是季後賽的一部分，有一些極端的高低起伏，特別是當你有兩支球隊戰力非常接近、勢均力敵時，但我們已經證明，球隊可以用許多不同的方式，在進攻端找到解方。」

熱火隊陣中，多名選手都是帶傷拚戰，除了J.巴特勒外，塔克（P.J. Tucker）膝蓋痠痛，主控羅利（Kyle Lowry）受腿筋傷勢困擾，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）也因腹股溝傷勢缺席第四戰。

熱火中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）說，「傷痛是其中的一部分，這是季後賽的一部分，你要學會適應它。整個球季我們有太多的傷痛。」

對於膝蓋傷勢，J.巴特勒說，「我直說吧，今晚我的表現沒有任何藉口，這和我的膝蓋沒有任何關係，我必須要做得更好，我會變得更棒。我不太擔心傷勢。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。