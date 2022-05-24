NBA》熱火士官長G4當機僅拿6分 「輸球沒有藉口」

熱火J.巴特勒（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽第4戰，熱火團隊手感低迷，一度落後到32分，最後以82：102慘敗給塞爾提克，系列賽雙方戰成2比2平手。熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）整場僅得6分，他自認膝傷沒有影響，輸球沒有藉口。

熱火隊開賽就大當機，前14次出手全落空，第一節只拿到11分，熱火隊先發5人合計只得到18分，創下自1970-71年賽季以來的最慘紀錄。其中，前役因右膝傷勢只打了上半場的J.巴特勒，今天全場14投僅3中，得到6分、抓7顆籃板。

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《ESPN》報導，熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）表示，「這就是季後賽的一部分，有一些極端的高低起伏，特別是當你有兩支球隊戰力非常接近、勢均力敵時，但我們已經證明，球隊可以用許多不同的方式，在進攻端找到解方。」

熱火隊陣中，多名選手都是帶傷拚戰，除了J.巴特勒外，塔克（P.J. Tucker）膝蓋痠痛，主控羅利（Kyle Lowry）受腿筋傷勢困擾，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）也因腹股溝傷勢缺席第四戰。

熱火中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）說，「傷痛是其中的一部分，這是季後賽的一部分，你要學會適應它。整個球季我們有太多的傷痛。」

對於膝蓋傷勢，J.巴特勒說，「我直說吧，今晚我的表現沒有任何藉口，這和我的膝蓋沒有任何關係，我必須要做得更好，我會變得更棒。我不太擔心傷勢。」

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