T1》龍頭海神季後賽對英熊 兩隊想贏球有關鍵密碼

海神為例行賽龍頭。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟元年季後賽4強首戰今天正式開戰，由台中葳格太陽率先在主場迎戰新北中信特攻，而台啤英熊與高雄全家海神之戰也緊接在明天登場，兩隊各有其贏球「關鍵密碼」。

此輪系列對戰雖是例行賽第1名對第4名，但兩隊例行賽對戰卻是五五波，海神並未討到太多便宜，雙方季後賽再碰頭，強度可望再升級，控衛的頂尖對決、射手群的開轟互尬、內線的激烈對抗，都是看點。

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海神能在例行賽拿到龍頭， 「立陶宛巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）是關鍵，他平均每場拿23.3分不但是海神得分王，籃板14.3個、阻攻1.9個也都是全隊最多，而在例行賽海神3勝英熊的比賽，庫薩斯平均可以拿30分，遠勝於輸球3戰的23分，這系列戰庫薩斯的表現非常關鍵。

而英熊也有對付庫薩斯的武器，就是230公分的「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara），兩人在今年例行賽只有交手過一次，就是3月26日在海神主場，那場比賽德古拉成功發揮身高上的優勢，讓庫薩斯只拿下20分，是本季對戰英熊6場以來的最低分，而英熊也順利在客場贏球，因此季後賽庫薩斯一定要設法突破德古拉的防守，拿20分以上，海神才能避免爆冷出局。

至於對英熊而言，本季在對海神的6場例行賽交戰中，英熊輸球的3場比賽，籃板最多只有40個，而他們只要單場搶超過41個籃板就可以擊敗海神，這也成為這系列戰英熊贏球的關鍵密碼。

只是籃板一直是英熊罩門，本季平均44.1個籃板排名墊底，偏偏海神以平均48.5籃板雄霸各隊，成兩隊最大差距，而且英熊的防守籃板保護力不佳，平均每場31.2個也是最後一名，對上進攻籃板超強、以平均每場13.4個排全聯盟第一的海神，籃板恐怕會被搶爆，也因此，保護籃板成為台啤英熊蔣淯安率隊晉級（記者林正方方土攝）此系列戰最重要的工作。

台啤英熊。（資料照，記者林正堃攝）

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