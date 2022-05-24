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WSBL》史上最狂！台元「怪物新人」林蝶橫掃五大獎項成第一人

2022/05/24 14:58

台元林蝶成為首位能在WSBL橫掃五座大獎的球員。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕今日舉辦第17季WSBL頒獎典禮，台元「怪物新人」林蝶成為最大贏家，不僅拿下得分、籃板后並入選年度第一隊，以及拿新人王、年度MVP，成為最大贏家，也是首位能在WSBL橫掃五座大獎的球員。

第17季WSBL冠軍賽和季軍賽，原定5月初登場，只是當時有球員確診，有球隊因隔離政策無法正常訓練，因此最後以例行賽排名裁定，由國泰風光摘冠。

即使無法打冠軍賽證明價值，林蝶例行賽的表現依舊精彩，平均每場斬獲17.5分、14.1籃板，成為聯盟的得分、籃板雙料贏家，且幫助台元在季賽兩度打敗國泰，如今再添年度第一隊、年度新人后及年度MVP。

林蝶透露，最開心拿到新人后獎項，因新人后是季前自己及教練所設定的目標，而得分、籃板大約在球季中段就知道有機會，至於年度MVP純屬意外，「畢竟其實有不少學姊很優秀。」

拿下冠軍的國泰則有黃凡珊助攻后、陳薇安抄截、阻攻后，以及林育庭、陳薇安入選年度第一隊，陳薇安也拿年度最佳防守球員。亞軍的台元除了林蝶橫掃五大獎，彭曉彤入選年度第一隊及總教練邱啟益拿最佳教練。年度進步獎由電信林玉書獲獎，台電的楊芷瑜則拿到年度最佳第六人。

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