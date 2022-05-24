晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》2年3支中超球隊解散 韓媒：驕傲的中國足球崩潰了

2022/05/24 16:05

重慶兩江競技因經營不善宣告退出。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國足球協會超級聯賽新賽季將在6月3日開踢，重慶兩江競技卻因經營不善宣告退出，淪為近2年來第3支解散的中超球隊，南韓媒體《MHN Sports》對此發文：「曾經驕傲的中國足球崩潰了。」

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，導致職業足球經濟危機加遽，尤其中超聯賽近年飽受衝擊，據韓媒報導，過去兩個賽季飽受欠薪所苦的重慶兩江競技，原本是老字號球隊，曾在中國聯賽多次經歷升降級，如今也因財務嚴重惡化，黯然結束長達26年球隊歷史，俱樂部甚至難以償還球員、教練以及工作人員欠薪，更讓內憂外患的中超蒙上陰影。至於投資重慶俱樂部的當代集團則透露，2016年接手球隊花了5.4億人民幣（約24.3億台幣），6年來累計投入逾30億人民幣（約135億台幣）。　

從2020年5月到今年5月，短短2年時間，從天津天海、江蘇，到如今的重慶，多達3支中超隊伍解散退出，上海媒體人姬宇陽有感而發，在個人微博發文，直指「泡沫破碎，硬著陸的場面就是如此慘烈。雖是初夏，但凜冬已至。」甚至預告還有球隊將步上後塵，「重慶隊也不會是最後一個。」

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。