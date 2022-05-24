足球》2年3支中超球隊解散 韓媒：驕傲的中國足球崩潰了

重慶兩江競技因經營不善宣告退出。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國足球協會超級聯賽新賽季將在6月3日開踢，重慶兩江競技卻因經營不善宣告退出，淪為近2年來第3支解散的中超球隊，南韓媒體《MHN Sports》對此發文：「曾經驕傲的中國足球崩潰了。」

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，導致職業足球經濟危機加遽，尤其中超聯賽近年飽受衝擊，據韓媒報導，過去兩個賽季飽受欠薪所苦的重慶兩江競技，原本是老字號球隊，曾在中國聯賽多次經歷升降級，如今也因財務嚴重惡化，黯然結束長達26年球隊歷史，俱樂部甚至難以償還球員、教練以及工作人員欠薪，更讓內憂外患的中超蒙上陰影。至於投資重慶俱樂部的當代集團則透露，2016年接手球隊花了5.4億人民幣（約24.3億台幣），6年來累計投入逾30億人民幣（約135億台幣）。

請繼續往下閱讀...

從2020年5月到今年5月，短短2年時間，從天津天海、江蘇，到如今的重慶，多達3支中超隊伍解散退出，上海媒體人姬宇陽有感而發，在個人微博發文，直指「泡沫破碎，硬著陸的場面就是如此慘烈。雖是初夏，但凜冬已至。」甚至預告還有球隊將步上後塵，「重慶隊也不會是最後一個。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法