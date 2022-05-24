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日職Live》得點圈之鬼發威！ 吳念庭復出首打席滿壘敲安進帳2打點

2022/05/24 17:57

第三局

吳念庭3局上第2打席敲出左外野高飛球遭接殺。

第二局（西武4：1中日）

外崎修汰2局上敲出中外野二壘安打，滝澤夏央用犧牲觸擊推進隊友上三壘，奧格雷迪敲出左外野高飛犧牲打，西武再添1分。

維西耶多2局下和阿部壽樹獲得四壞球保送，木下拓哉敲出中外野二壘安打，幫助中日龍追到1：4落後。

第一局（西武3：0中日）

滝澤夏央在首局1人出局後敲出左外野安打，奧格雷迪獲得四壞球保送，山川穗高敲出左外野安打，吳念庭在滿壘時敲出帶有2分打點的右外野安打，助隊先馳得點，愛斗隨後再補上一支右外野二壘安打，西武取得3：0領先。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕日職兩聯盟交流戰於今日開打，西武獅台灣好手吳念庭歷經確診、下二軍經過23天之後，球團今天將他升上一軍，今在客場出戰中日龍時歸隊。

吳念庭在5月1日宣布確診，出現疲倦和發燒等症狀，並於10日解隔離，在二軍打了練習賽之後回歸，正好遇上交流戰開打，今天起在名古屋與中日龍進行3連戰，吳念庭一歸隊就擔任先發三壘手，扛第5棒。

吳念庭本季在一軍出賽26場，打擊率2成80，累積1轟、9打點，且得點圈打擊率高達3成64。

中日龍先發打線

1 （右） 岡林 勇希
2 （左） 鵜飼 航丞
3 （中） 大島 洋平
4 （一） 維西耶多
5 （二） 阿部 寿樹
6 （游） 高橋 周平
7 （捕） 木下 拓哉
8 （三） 石川 昂弥
9 （投） 小笠原 慎之介

先發投手：小笠原 慎之介

西武獅先發打線

1 （二） 外崎 修汰
2 （游） 滝澤 夏央
3 （左） 奧格雷迪
4 （一） 山川 穂高
5 （三） 吳念庭
6 （中） 愛斗
7 （捕） 古賀 悠斗
8 （右） 川越 誠司
9 （投） 佐藤 隼輔

先發投手：佐藤 隼輔

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