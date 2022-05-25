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勇士戰獨行俠拚橫掃晉級 今日賽事預告與轉播

2022/05/25 06:51

柯瑞。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由釀酒人對上教士，釀酒人將派出柏尼斯（Corbin Burnes）對決教士史奈爾（Blake Snell），兩位塞揚強投的頂尖對決，究竟哪一隊能拿下勝利？記得鎖定轉播囉！

中職部分有兩場賽事，第一場是富邦悍將對上味全龍，富邦將派出威迪茲對決味全布里悍，三連勝的富邦能否將氣勢延續？第二場是樂天桃猿與中信兄弟，樂天將派出狂威對上兄弟泰迪，近兩場先發皆吞敗的泰迪，碰上剛回一軍的狂威，誰能勝出？記得鎖定轉播囉！

NBA部分今天為西部冠軍賽的第四戰，由勇士對上獨行俠，勇士已取得3比0的絕對優勢，東契奇（Luka Doncic）能否率領獨行俠續命？別忘了收看比賽囉！

MLB

09:30 釀酒人@教士 愛爾達體育2台

中職

18:05 富邦悍將@味全龍 ELEVENSPORTS2

18:35 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育

NBA

09:00 G4 勇士@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

法網

17:50 第四天 愛爾達體育1台、博斯運動、博斯網球

日職

17:00 樂天@阪神 MOMOTV

T1

19:00 台啤英熊 vs. 高雄海神

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 1

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