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法網》納達爾入選《時代》百大 傳奇四分衛英雄相惜

2022/05/24 16:28

納達爾。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國《時代》雜誌公布2022年全球百大影響力人物，共8名運動員入選，其中西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、中國前女雙球后彭帥是唯二來網壇，美國NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）更為老將納達爾寫下介紹詞，跨界英雄相惜之情溢於言表。

在美式足球界叱吒風雲多年的布雷迪，盛讚當代「紅土之王」納達爾，「從他年輕時進入網球場那刻，就帶著無人能敵的獨特魅力。他擁有強大意志力和身體能力，可建立偉大運動員所能完成的成就：在最大舞台展現最好的自己。他總能提升自我情緒，處於絕對專注狀態，在最小細節突破極限擊垮對手，讓自己安抵勝利對岸。努力終有回報！當納達爾拿下2022年澳網公開賽男單冠軍，大滿貫冠軍來到21座，登上男網歷史巔峰。我很欽佩不斷突破極限的運動員，每次走上球場的納達爾，都令我備受鼓舞。看到納達爾頑強意志力，欣賞其戰術策略，享受他不把任何成就視為理所當然的美德，你總能從中學到東西。納達爾將永遠被銘記，競技運動世界裡最優秀名單上，肯定留有屬於他的一席之地。」

6月3日將滿36歲的納達爾（Rafeal Nadal），本屆法國網球公開賽初登場，這位史上最多13屆男單冠軍就展現壓倒性實力，強勢開胡晉級64強，巴黎羅蘭加洛斯戰績106勝3負，生涯大滿貫累計299勝。

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