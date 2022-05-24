射箭》國家代表隊今日返台「零確診」 總教練林政賢公開防疫秘訣

黃逸柔、陳界綸在世界盃射箭賽光州站複合弓混雙拿下金牌。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣射箭隊今天中午從南韓飛抵國門，一行人25位選手、教練，經PCR檢查後全員陰性，並入住隔離飯店。總教練林政賢透露，他們在國外期間有落實防疫規定，「外國人看到我們戴口罩，反而不敢接近。」

台灣隊4月出征土耳其安塔利亞射箭世界盃，並續留土耳其移訓3週，隨後才飛往南韓光州參加第2站世界盃，兩隊包括複合弓、反曲弓共拿2金、2銅。

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林政賢表示，近來看到很多代表隊出征染疫消息，難免會擔心，「不過我們徹底執行防疫規範，隊員配合我們搞小泡泡、小團體，避免外出、減少和其他國家隊員接觸機會，很高興選手很自律，大家都平安。」

選手在移訓期間，會出門跑步鍛鍊體能，林政賢有要求選手只要踏出房門，除比賽外一律都得戴口罩，以及要在選手村餐廳用餐，「只要離開座位就要戴上口罩，雙手接觸過其他東西就得用酒精消毒。」

林政賢表示，在餐廳內會盡量避免與其他國家選手同桌吃飯，且此舉其實很有效，他笑說：「所有參賽國只有我們始終戴著口罩，他們反而不敢接近。」

事實上，目前歐洲各國對疫情都採取開放態度，林政賢認為，正因全隊都戴著口罩，反容易讓別人誤會他們有不適症狀，因此也都刻意避開他們。

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