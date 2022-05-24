NFL》前鋼人四分衛車禍喪命 體內測出含高濃度酒精、藥物

哈斯金斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年4月初因車禍不幸喪命的24歲前匹茲堡鋼人四分衛哈斯金斯（Dwayne Haskins），其驗屍結果於今日公布。根據報告內容指出，哈斯金斯體內被驗出高濃度酒精，以及氯胺酮，也就是俗稱的K他命。

當天在佛羅里達剛與陣中其他隊友訓練完後的哈斯金斯，於當地州際公路遭遇死亡車禍。有目擊者聲稱，看見哈斯金斯下車並站在路中央，隨後遭疾駛而來的貨車撞上。而美媒當時則報導，哈斯金斯是為了要去替車子加油，才導致悲劇發生。

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不過今驗屍報告結果顯示，從哈斯金斯體內取出的兩個樣本中，其酒精濃度分別為0.20及0.24，已遠超出佛羅里達州訂標準的0.08；另外，哈斯金斯體內也檢測到含有氯胺酮、去甲基愷他命等成分。其中氯胺酮在醫學上可作為麻醉用途，卻也時常遭人拿來當K他命等毒品吸食。最終哈斯金斯的死因被當局判定為多重鈍力性損傷，並將此列為意外事件。

年僅24歲的哈斯金斯為2019年華盛頓紅人（現華盛頓指揮官）首輪新秀，然而大學時期鋒芒畢露的他，進入NFL後的發展卻不如預期。在紅人兩個球季出賽16場（13場先發），戰績為3勝10敗，繳出僅2804碼與12次達陣的慘澹成績。

去年球季，哈斯金斯與鋼人簽下練習合約，卻苦無出賽機會。而在鋼人看板四分衛「大班」羅西里斯伯格（Ben Roethlisberger）退休後，哈斯金斯看似再次得到證明自己的機會，未料還來不及兌現天賦就遭遇車禍喪命，令許多球聯盟球星與球迷感到無限惋惜。

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