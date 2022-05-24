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T1》太陽洋將發揮出色不單靠個人能力 GM汪蔚傑指出關鍵

2022/05/24 19:27

台中太陽洋將桑尼。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台中報導〕台中葳格太陽去年從零開始組軍，T1聯盟元年例行賽就繳出令人驚豔的20勝10負，以第2種子出戰季後賽，總經理汪蔚傑認為，季前設定可打進前3，能在各隊之中脫穎而出，除了靠球員能力，最大關鍵正是團隊氣氛。

太陽「最強洋將」桑尼在例行賽平均可繳出24.8分、14.1籃板和5助攻，亞洲外援何喬登是聯盟最強射手，每場可投進3.7顆三分球，拿19.9分，塔克則扮演最強「板凳暴徒」，平均可得20.7分，至於萊特可得9.1分、7籃板，在攻守表現展現價值，季末加入的尼奧和艾倫也在有限上場時間內做出貢獻。

太陽的洋將表現出色，正是戰績好的關鍵之一，汪蔚傑透露，他在季前就親自物色人選，但外援擁有優秀個人能力之餘，該如何讓他們能在場上完全釋放，才是球隊成功關鍵。

桑尼是巴勒斯坦國家隊成員之一，屬洋將中的大牌球員，至於塔克因單打獨鬥的風格，出現不符團隊球風的問題，而萊特則與前球隊有合約糾紛，汪蔚傑說，其實每名洋將都有不同的狀況，但他們加入太陽都十分融入，且在場上各司其職有好的發揮，汪總歸功外籍教練卡米諾斯建構良好體系，且帶人也帶心，才能讓球員信服於他，團隊氣氛良好。

汪蔚傑也為太陽元年首季例行賽表現打出80分，今球隊在季後賽4強對上新北中信特攻，他認為，要挑戰冠軍不是沒機會，但就是得更步步為營，才能成為最後的贏家。

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