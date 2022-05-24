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日職》得點圈之鬼！ 交流賽首戰就開轟 吳念庭復出雙安灌4打點

2022/05/24 20:49

吳念庭復出首戰就開轟，幫助西武在交流賽第1場比賽收下勝利。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣好手吳念庭染疫康復後今升上一軍，一歸隊就擔任先發三壘手扛第5棒，在交流賽首戰開轟，本季第2轟出爐，單場雙安進帳4打點，西武終場以8：5擊敗中日，交流賽首戰告捷。

吳念庭去年交流賽打擊成績十分出色，66個打數擊出22支安打（包括2支全壘打）、14分打點，打擊率3成33，得點圈打擊率更超過6成，被日本媒體封為「得點圈之鬼」。

吳念庭5月1日因確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）遭抹消登錄，經過23天之後重返一軍，交流賽首戰順利歸隊，首局首打席就發揮「得點圈之鬼」的能力，滿壘時敲出帶有2分打點的右外野安打，助隊先馳得點。

吳念庭7局上第4打席瞄準中日牛棚投手田島慎二的138公里指叉球，敲出右外野2分砲，本季第2轟出爐，西武終場以8：5贏球。

吳念庭此役5打數敲出2安打，進帳4分打點，打擊率升至2成88。吳念庭受訪時表示，當時開轟打到的是指叉球，當下感覺相當不錯，最棒的是能為投手群打回保險分，還讓有傷的隊友山川穗高輕鬆走回本壘，真的是太好了。

吳念庭賽後獲選為單場MVP並站上英雄台，受訪時表示，今天能有這麼好的表現要多虧球團記錄員所給的資料，讓他能夠好好投入在比賽當中，真的非常感謝他們，而自己不在的時候，球隊也很拚，這次回來很希望能幫球隊貢獻一份心力。

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