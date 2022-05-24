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法網》曾俊欣盤數2：1聽牌 預約大滿貫男單首勝

2022/05/24 19:57

曾俊欣有望拿下大滿貫男單首勝。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽男單首輪「老少對決」，台灣「夜市球王」曾俊欣展現頑強鬥志與韌性，開賽激戰3盤，暫以7：6（7：5）、1：6、6：4領先葡萄牙老將索薩（Joao Sousa），緊接著曾俊欣只要再下1盤，就能贏得大滿貫會內賽首勝。　

上週法網會外賽1盤未失、連過3關首闖會內舞台的「夜市球王」曾俊欣，已締造台灣男網自力晉級紀錄，本週最新世界男單排名也從110小漲1席，來到生涯新高109名。今日面對甫於日內瓦打下亞軍的33歲老冤家索薩，年僅20歲的曾俊欣乘勝追擊，並汲取今年3月邁阿密名人賽首輪交手4：6、5：7惜敗的教訓，拿手紅土球場穩紮穩打，尤其結合速度與短切的靈活打法，更帶給索薩發球局沉重壓力，雙方一路拉鋸進入搶7，新世代「台灣一哥」克服0：2落後，倒趕4球後來居上，5：5僵持之際又連下2分，順勢先馳得盤。

老經驗的索薩次盤強力反撲，互破開局之後，又接連3度突破曾俊欣的發球局，一口氣橫掃5局，硬是扳回一城。第3盤一度因下雨短暫喊停，兩人再度互破，2度破發的曾俊欣把握優勢，穩健保發不再讓對手有機會追上，盤數取得2：1聽牌， 關鍵第4盤有機會再接再厲關門，爭取巴黎羅蘭加洛斯64強門票。

　　

　

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