足球》BBC大出包！ 跑馬燈字幕竟出現「曼聯是垃圾」

英媒BBC新聞跑馬燈意外出現「曼聯是垃圾」。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕英國知名媒體《BBC》竟發生大烏龍！在播放一則網球的報導時，畫面下方跑馬燈竟跳出「曼聯是垃圾（Manchester United are rubbish）」的汙辱性字句，引起曼聯球迷極度不滿。

在畫面送出之後，其截圖也迅速在網路上瘋傳。而隨後《BBC》主播也向曼聯球迷致歉，「稍早許多觀眾可能注意到跑馬燈中，某些關於曼聯的不尋常字句，衷心希望曼聯球迷沒有受到冒犯。」主播也解釋，當時電視台正在對員工進行操作跑馬燈的訓練，所以隨意地打上無關緊要的字句，「如果冒犯到曼聯球迷，我們深感抱歉。」

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BBC也發表聲明，「在我們對員工進行跑馬燈訓練時出現技術性失誤，並意外放送了幾秒鐘。對於任何感到冒犯的觀眾，我們致上最深的歉意。」而《BBC》知名記者與主持人，同時也是曼聯死忠球迷的米里（Clive Myrie）也在推特上貼出新聞出包影片，並表示，「這跟我沒有半點關係！」

I had nothing to do with this!! #mcfc https://t.co/BTBwsJjFlm — Clive Myrie （@CliveMyrieBBC） May 24, 2022

曼城近年內部問題層出不窮，本季在英超戰績欠佳，僅位居第六，積分58分更創下隊史最低積分，即便人氣球星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）加入後也未獲改善。近期再度更換總教練的他們，更已失去明年參加歐冠的資格。

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