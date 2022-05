足球》BBC大出包！ 跑馬燈字幕竟出現「曼聯是垃圾」

英媒BBC新聞跑馬燈意外出現「曼聯是垃圾」。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕英國知名媒體《BBC》竟發生大烏龍!在播放一則網球的報導時,畫面下方跑馬燈竟跳出「曼聯是垃圾(Manchester United are rubbish)」的汙辱性字句,引起曼聯球迷極度不滿。

在畫面送出之後,其截圖也迅速在網路上瘋傳。而隨後《BBC》主播也向曼聯球迷致歉,「稍早許多觀眾可能注意到跑馬燈中,某些關於曼聯的不尋常字句,衷心希望曼聯球迷沒有受到冒犯。」主播也解釋,當時電視台正在對員工進行操作跑馬燈的訓練,所以隨意地打上無關緊要的字句,「如果冒犯到曼聯球迷,我們深感抱歉。」

BBC也發表聲明,「在我們對員工進行跑馬燈訓練時出現技術性失誤,並意外放送了幾秒鐘。對於任何感到冒犯的觀眾,我們致上最深的歉意。」而《BBC》知名記者與主持人,同時也是曼聯死忠球迷的米里(Clive Myrie)也在推特上貼出新聞出包影片,並表示,「這跟我沒有半點關係!」

