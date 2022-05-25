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日職》陳偉殷本季挑戰百勝大紀錄 日媒發出警訊：一軍之路很艱辛

2022/05/25 06:51

陳偉殷。（資料照，取自阪神虎官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕效力阪神虎隊的台灣投手陳偉殷，本季要挑戰美日通算百勝大紀錄，但日媒《高校野球ドットコム》直言，今年殷仔的一軍之路會非常艱辛。

該媒評點阪神35歲以上選手，阪神本季陣中符合這年齡的只有2人，一位是7月31日將滿41歲的糸井嘉男，另一位就是7月21日年滿37歲的陳偉殷。

殷仔部分，報導表示，今年是陳偉殷加入阪神的第2年，上季他因傷在一軍僅出賽2場，拿下1勝0敗、防禦率3.86，本季到目前為止，還沒有上一軍的機會。

陳偉殷本季在二軍出賽4場，累積15.2局投球，防禦率4.02，日前5月20日他繳出本季最長的5.2局投球，但也被敲出9支安打，失掉2分責失。

報導指出，由於一軍洋將名額關係，目前已有岡寇（Joe Gunkel）、威克神（Aaron Wilkerson）、阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）在一軍，另外在二軍調整的凱勒（Kyle Keller）也有超殺表現，出賽15場僅有1分責失，防禦率0.64，內文最後下一個結語表示：「只能說陳偉殷本季的一軍之路非常艱難。」

本季將是陳偉殷合約年，能否投出好表現，爭取下一張合約相當重要，他只差4勝，就能達成美日通算百勝里程碑。

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