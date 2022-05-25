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MLB》美媒評比開季最佳打線 天使火力贏過洋基、道奇

2022/05/25 06:51

天使打線被美媒評為開季最佳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國知名運動網站《Bleacher Report》近日評比大聯盟30支球隊的開季投打表現，擁有大谷翔平和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的天使打線高居第一。

天使開季成績截至昨日賽後，打擊率2成47、200打點和得分207分都高居美聯第一，團隊59轟與洋基並列全聯盟第一，儘管二游韋德（Tyler Wade）和瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）長打率只有3成左右，不過天使其他人的狀態卻處於高檔，28歲外野手沃德（Taylor Ward）打出生涯年，近日因傷高掛免戰牌，因打席數不足未能列入排名，不過本季打擊三圍十分優秀，分別高達.370/.481/.713，OPS高達1.194，目前累積9轟和23打點。

3度獲得美聯MVP的楚奧特狀況十分火燙，繳出12轟和26分打點，打擊率是優異的3成23，大谷翔平的火力也逐漸復甦，23日開轟達成美日通算150轟，也是本季第9發全壘打。

天使打線除了上述3人之外，在搭配沃許（Jared Walsh）、倫登（Anthony Rendon）和馬許（Brandon Marsh）等強打者，對於對手則是一大威脅。而天使先發投手群則排在第10名。

打線和先發輪值都進入前10名的除了天使外，強投柯爾（Gerrit Cole）坐鎮的洋基先發投手群高居第一，而擁有「法官」賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Stanton）的強力打線則排在第3，太空人打線排在第2，而先發輪值名列第5，道奇投打陣容分佔第3和第4位。

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