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法網》可惜！曾俊欣5盤大戰惜敗 大滿貫首勝再等等

2022/05/24 21:35

曾俊欣5盤大戰惜敗。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽男單首輪「老少對決」，台灣「夜市球王」曾俊欣展現頑強鬥志與韌性，歷經史詩般5盤激戰，仍以7：6（7：5）、1：6、6：4、1：6、4：6不敵葡萄牙老將索薩（Joao Sousa），大滿貫會內賽首勝再等等，暫時無緣成為台將法網男單史上開胡第2人。　

上週法網會外賽1盤未失、連過3關的「夜市球王」曾俊欣，已締造台灣男網自力晉級會內紀錄，本週世界男單排名也從110小漲1席，來到生涯新高109名，如今雖未能會內開胡，精彩表現展現強大競爭性與無窮潛力。這是曾俊欣生涯第2個四大賽，今年初他受染疫影響，澳網男單首戰止步；至於已退役的前「台灣一哥」盧彥勳，曾於2013、15年法網贏得男單首輪。

今面對甫於日內瓦打下亞軍的33歲老冤家索薩，年僅20歲的曾俊欣汲取3月邁阿密名人賽首輪交手4：6、5：7輸球的教訓，拿手紅土球場穩紮穩打，尤其結合速度與短切的靈活打法，更帶給對手發球局沉重壓力，雙方一路拉鋸進入搶7，新世代「台灣一哥」克服0：2落後，倒趕4球後來居上，5：5僵持之際又連下2分，順勢先馳得盤。

葡萄牙老將索薩。（歐新社）

老經驗的索薩次盤強力反撲，互破開局之後，強勢正手抽球發威，又接連3度突破曾俊欣發球局，橫掃5局扳回一城。第3盤雖因下雨短暫喊停，兩人再度互破，2次破發的曾俊欣把握優勢，穩健保發不再讓對手有機會追上，盤數2：1率先聽牌。難纏的索薩第4盤再度反擊，連破帶保5：0拉開，又追成盤數平手。

戰線拉入決勝盤，老少雙雄一路互保，曾俊欣堅持至第9局發球失守，終遭索薩關鍵突破，取得5：4聽牌，順勢保發關門，總計激鬥近4個半小時，辛苦搶下巴黎羅蘭加洛斯64強門票。

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