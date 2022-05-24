T1季後賽》桑尼拿33分、塔克關鍵時刻當英雄 太陽力退特攻奪首勝

台中太陽力退特攻奪季後賽首勝。（T1聯盟提供）



〔記者吳孟儒／台中報導〕T1聯盟元年首場季後賽今天正式點燃戰火，坐鎮主場的台中葳格太陽靠著「最強洋將」桑尼攻下33分，加上塔克進帳30分，包括最後階段的致命三分球及4罰3中，終場102：96拿下力退新北中信特攻，在3戰2勝的系列賽拔頭籌。

因國內疫情爆發，T1聯盟季後賽4強從5戰3勝，改成3戰2勝，今天由例行賽排名第2的太陽迎戰第3的特攻，明天則為頭號種子高雄全家海神對決台啤英熊。

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太陽在例行賽對上特攻取得4勝2負優勢，今天開賽也靠著「最強洋將」桑尼展現多元進攻手段，能切入突破又能投三分，首節就包辦14分，帶球隊拉出26：10的攻勢，奠定雙位數領先優勢。

台中太陽桑尼。（T1聯盟提供）



特攻在第2節急起直追，多次快攻得手逼近比分，譚傑龍剩下1分02秒還上演單手扣籃，接著謝亞軒又投進三分球，將比分追到只差1分，但太陽靠著陳靖寰在外線給還以顏色，半場打完仍以48：44領先。

儘管太陽在決勝節靠著萊特和塔克連續得分，一度將分差又拉開至雙位數，但特攻韌性十足，靠著林韋翰的三分球在最後3分鐘追到只差2分，兩隊一路激戰，但塔克挺身而出，在最後1分33秒投進三分球，接著4罰3中，還搶下關鍵進攻籃板，成為助隊搶勝的關鍵英雄。

太陽除桑尼和塔克之外，何喬登也有15分進帳，本土丁聖儒和陳靖寰各有7分。

至於特攻有6人得分雙位數，謝亞軒20分最佳，林秉聖拿15分，林韋翰、凱、艾斯和馬龍各12分。

台中太陽塔克。（T1聯盟提供）

特攻阿巴西。（T1聯盟提供）



特攻林秉聖。（T1聯盟提供）

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