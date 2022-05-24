晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

T1季後賽》桑尼拿33分、塔克關鍵時刻當英雄 太陽力退特攻奪首勝

2022/05/24 21:46

台中太陽力退特攻奪季後賽首勝。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台中報導〕T1聯盟元年首場季後賽今天正式點燃戰火，坐鎮主場的台中葳格太陽靠著「最強洋將」桑尼攻下33分，加上塔克進帳30分，包括最後階段的致命三分球及4罰3中，終場102：96拿下力退新北中信特攻，在3戰2勝的系列賽拔頭籌。

因國內疫情爆發，T1聯盟季後賽4強從5戰3勝，改成3戰2勝，今天由例行賽排名第2的太陽迎戰第3的特攻，明天則為頭號種子高雄全家海神對決台啤英熊。

太陽在例行賽對上特攻取得4勝2負優勢，今天開賽也靠著「最強洋將」桑尼展現多元進攻手段，能切入突破又能投三分，首節就包辦14分，帶球隊拉出26：10的攻勢，奠定雙位數領先優勢。

台中太陽桑尼。（T1聯盟提供）

特攻在第2節急起直追，多次快攻得手逼近比分，譚傑龍剩下1分02秒還上演單手扣籃，接著謝亞軒又投進三分球，將比分追到只差1分，但太陽靠著陳靖寰在外線給還以顏色，半場打完仍以48：44領先。

儘管太陽在決勝節靠著萊特和塔克連續得分，一度將分差又拉開至雙位數，但特攻韌性十足，靠著林韋翰的三分球在最後3分鐘追到只差2分，兩隊一路激戰，但塔克挺身而出，在最後1分33秒投進三分球，接著4罰3中，還搶下關鍵進攻籃板，成為助隊搶勝的關鍵英雄。

太陽除桑尼和塔克之外，何喬登也有15分進帳，本土丁聖儒和陳靖寰各有7分。

至於特攻有6人得分雙位數，謝亞軒20分最佳，林秉聖拿15分，林韋翰、凱、艾斯和馬龍各12分。

台中太陽塔克。（T1聯盟提供）

特攻阿巴西。（T1聯盟提供）

特攻林秉聖。（T1聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。