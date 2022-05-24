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法網》「非常好的經驗！」 曾俊欣5盤抽筋惜敗後放眼溫網

2022/05/24 23:06

曾俊欣。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽男單首輪「老少對決」，台灣「夜市球王」曾俊欣展現頑強鬥志與韌性，歷經近4個半小時的5盤激戰，才因大腿抽筋惜敗給葡萄牙老將索薩（Joao Sousa），賽後他信心未減，直言這是「非常好的經驗。」並放眼接下來溫布頓錦標賽。

年僅20歲的曾俊欣，上週法網會外賽1盤未失、連過3關，已締造我國男網自力晉級會內紀錄，本週世界男單排名也從110小升1席，來到生涯新高109， 「台灣一哥」賽後說：「今天上場前，我就告訴自己，紅土是我的優勢，一定要善用自己武器，我也相信有很大機會可以拿下勝利。」

由於第1盤雙方來回對峙非常多，消耗大量體能驚險拿下後，曾俊欣次盤就因發球穩定性欠佳而遭破發，導致後面出現亂流，「第3盤一開始有回穩，但第4局有點肌肉緊繃，感覺是抽筋前兆，還好有穩住，打法也夠積極，讓我拿下。」

曾俊欣認為，第4盤相當關鍵，「一開始我有種感覺，假如我給他多一點的移動、多push他一點，我就有很大勝算拿下比賽。結果表現剛好相反，一開始底線對峙的落點都在中場，反而讓他找回自信，他也表現越來越好。」

戰線被拉進決勝第5盤，年輕台將決定去廁所調整，也打斷索薩節奏，「我有好幾個破發機會，可惜都沒把握住，到了3：3那個發球局，大腿開始小抽筋，導致後面幾局身體不協調，「尤其4：4那局，發生致命非受迫性失誤，導致輸掉比賽，不過還是非常好的經驗，讓我更清楚自己在大賽中還缺少什麼。」

退役的前「台灣一哥」盧彥勳，曾於2013、15年法網男單開胡，如今曾俊欣與台灣男網長達7年的紅土大滿貫會內勝利擦身而過，雖有遺憾但不灰心，「非常感謝我的團隊、我的家人，還有所有幫我加油的台灣朋友們，我會繼續努力，希望接下來溫網能有更好成績！」　

　

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