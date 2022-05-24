中職》許基宏再見轟！兄弟逆轉桃猿 締造台東球場史上首見紀錄

許基宏再見轟。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台東報導〕中信兄弟移師台東主場，和樂天桃猿2連戰的首戰，雙方就締造台東棒球場史上首場延長賽，雙方9局打完2:2不分勝負，11局下，猿隊王躍霖在1分領先狀況下，挨許基宏2分砲，中信兄弟終場4:3逆轉，也是台東球場首度出現再見轟。

中信兄弟洋投德保拉首局控球失準，單局就出現3次觸身球，但該半局未失分，直到7局上1出局後，再次不慎砸到藍寅倫，這回主審動用中職規定，將單場4次觸身球的德保拉勒令退場。德保拉留下6.2局失1分成績，帳面上仍是優質先發。

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樂天桃猿黃子鵬首局單局也挨2安，但力保不失，反而4局得到隊友張閔勛打下的1分奧援後，黃子鵬4局下也被許基宏、詹子賢和岳東華連續安打，之後又被陳家駒敲安，單局失2分。6局下，黃子鵬原本續投，卻疑因傷退提前退場，猿隊換上許峻暘化解危機。

許基宏再見轟。（記者李惠洲攝）

兩隊終結者李振昌、豪勁先後亮相，兩人都在正規賽內力保不失，李振昌8局有危機就提前登板，投1.1局無失分，豪勁則是9局登板送出2次三振。

延長賽11局上，猿隊邱丹面對廖乙忠敲安、成晉犧牲短打護送他上二壘，接著廖乙忠連續2次暴投，讓猿隊攻下寶貴超前分。但11局下，王躍霖先是被陳子豪敲安，再被許基宏擊出再見全壘打。

許基宏再見轟。（記者李惠洲攝）

許基宏再見轟。（記者李惠洲攝）

許基宏獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

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