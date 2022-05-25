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法網》法國阿里最後一舞 松加流淚跪別紅土大滿貫

2022/05/25 07:03

松加流淚跪別紅土大滿貫。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕時代的眼淚！法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）完成職業生涯最後一舞，儘管右臂和腿部舊傷復發，這位37歲地主老將，仍堅持拚完2022年法國網球公開賽男單首輪賽事，力戰敗北後他流下英雄淚，當眾跪別紅土大滿貫，全場觀眾起身鼓掌致意，場面溫馨感人。

曾在2013、15年兩度勇闖法網4強的松加，上月已宣佈本屆是18年傳奇職業生涯最後一戰。目前世界排名已跌至297的「法國阿里」，持外卡首戰挪威第8種子魯德（Casper Ruud），隨著戰況升溫拉長，過去幾年困擾的傷病浮現，導致他肩、腿都出狀況，第4盤搶7時，甚至一度被迫換左手持拍擊球，靠著意志力苦撐3小時49分鐘，仍以7：6（8：6）、6：7（4：7）、2：6、6：7（0：7）遭逆轉，情緒激動的松加也流下淚水，「今天是重要的一天。我說再見的日子。我要感謝與我一起冒險的每個人，我很幸運，也有機會做到這一切。成為當代優秀法國選手的成員，真是太棒了。」

松加職業生涯曾打下18座巡迴賽冠軍，最佳世界排名曾在2012年元月高居第5，近年飽受傷勢困擾長期休兵，如今額頭留下羅蘭加洛斯一抹紅土的他說：「腦袋和身體都告訴我，是時候停下來了。我度過許多美好的日子，即使也有些時候不怎麼樣。我現在站在大家面前，沒有了球拍，只有30年來最好的朋友們，家人現在是我首要任務。謝謝網球，我愛你。」　　

松加流淚跪別紅土大滿貫。（法新社）

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