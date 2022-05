法網》三巨頭致敬老友 盛讚引退松加獨具魅力（影音）

松加完成職業生涯最後一舞。(歐新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕法國「阿里」松加(Jo-Wilfried Tsonga)完成職業生涯最後一舞,法國網球公開賽主辦單位就在菲利普沙特里耶中央球場舉行別開生面的退休儀式,包括教練、朋友、家人和球員們共襄盛舉,而網壇「三巨頭」也透過現場大螢幕,用預先錄製影音向昔日老對手告別。

才華橫溢的松加帶傷奮戰,結束男單首輪賽事後,執教過他的數名資深教練特地到場,共同回顧愛徒昔日輝煌職業生涯剪輯,「跳跳虎」蒙菲爾斯(Gael Monfils)、帕雷爾(Benoit Paire)等現役同胞球星,也都現身與松加深情擁抱。至於「三巨頭」中的瑞士老將費德爾(Roger Federer)則在螢幕中用流利法語說:「恭喜你取得非凡生涯,我很高興與你比賽,甚至輸給了你。」費爸特地向這名被譽為「微笑刺客」的老戰友致上最高敬意。「這些年來,我們進行了一些偉大的戰鬥,我們會​​在賽場上想念你。」

亦敵亦友的塞爾維亞世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)有感而發:「松加是有史以來最具魅力的網球選手之一,我很高興多次與他分享球場。他為我們的運動帶來許多積極關注,而且大受歡迎。不僅因為他充滿活力的比賽風格,還有獨特魅力與個性,他在我們的運動中留下自己的印記和事物。」

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)認可喬帥觀點,祝福同梯老友之餘也說:「松加非常有魅力,我從小就認識他。我認為他為網壇帶來很多積極的東西,所以看到他離開我很難過。」

A man whose energy and charisma was adored and respected by all



Time to hear @tsonga7's fellow pros on Jo's wonderful career...#RolandGarros pic.twitter.com/kF6JYddDth