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MLB》洋基傷病魔咒再度襲來？ 當家終結者進傷病名單

2022/05/25 07:33

查普曼進入傷病名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕連5戰掉分且傳出阿基里斯腱受傷的洋基當家守護神查普曼（Aroldis Chapman），在今天球隊才正式將他給放進15天傷病名單當中，而他的空缺將由從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傷病名單回來的捕手東岡凱爾遞補。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）近期在受訪時透露，查普曼最近都在處理阿基里斯腱傷勢的問題，雖然MRI檢查結果沒有大礙，但球隊最終還是把他給放進傷病名單。

查普曼開季前12場出賽，雖然曾有過單場3次四壞保送後就被換下去的表現，但並未失掉任何一分，不過在最近的5場比賽，查普曼場場失分，防禦率從0上漲到3.86，還吞下2次敗投，主因就是他帶傷作戰。不過本季至今查普曼9次救援機會都順利拿下，還沒有救援失敗過。

洋基隊近期不斷傳出投手傷勢，前幾年表現傑出的牛棚大將格林（Chad Green），以及火球小將吉爾（Luis Gil）都要動TJ手術整季報銷，查普曼在今天也進入傷病名單。因此儘管洋基本季牛棚表現依舊傑出，但不斷缺兵少將可能使目前牛棚的負擔過重，進而導致表現下滑，或是再出現傷兵。

除了查普曼外，近期表現下滑的拉梅修（DJ LeMahieu），今天也因為手腕不適被移出先發打線，但球團尚未說明他的詳細狀況。

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