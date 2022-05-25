MLB》最高1.8億！ 費城人與先發大將避免薪資仲裁

艾夫林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人與先發好手艾夫林（Zach Eflin）達成1年570萬美元含激勵獎金的合約協議，避免薪資仲裁，而這張合約在2023年還有個達1500萬美元的共同選擇權。

2022年是艾夫林的最後一個仲裁年，原先他希望獲得一張690萬美元的合約，不過球團起初僅願意給他515萬，但在今天雙方達成570萬美元的協議，當中還有30萬美元的激勵獎金，代表若他領好領滿，將能拿到600萬美元（約新台幣1.8億）的薪水，略低於雙方原先報價的平均值602萬5000美元。

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若費城人沒有與艾夫林提前簽下延長合約，且沒有觸發合約中的共同選擇權，28歲他的將會在今年首次成為自由球員，在2018到2021年，艾夫林的表現都不差，防禦率落在3.97到4.36間，同時他的保送率一直都低於聯盟平均，且三振與滾地球率都略高於聯盟平均水準，表現不俗。

美媒認為，以艾夫林的表現加上他的年紀不高，只要進入自由市場就會成為不錯的目標，但較讓人擔憂是他長期困擾他的膝蓋健康問題，艾夫林在2016年動了雙膝的關節手術後，單年度最多先發為2019年的28場（整季出賽32場），在去年動了右膝髕腱手術提前報銷，最近兩個賽季加起來先發28場（2020年為縮水賽季）。

本季至今艾夫林仍算是相當健康，先發7場主投37局，防禦率3.65拿下1勝3敗，投出35次三振與7次四壞保送，三振率23.0%，滾地球比為46.8%，而4.6%的保送率是聯盟最佳。他與惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）、吉布森（Kyle Gibson）與蘇亞雷斯（Ranger Suarez）一同共組聯盟數一數二的先發輪值。

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