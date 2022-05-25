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網球》WTA取消溫網積分 烏克蘭19歲新星不滿「當我們不存在」

2022/05/25 08:35

烏克蘭19歲新星柯絲堤雅克。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕溫布頓網球公開賽今年決定禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，巡迴賽官方組織祭出反制，決定取消溫網積分，烏克蘭19歲新星柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）現在提出不滿，還表示WTA球員理事會「當我們不存在」。

烏俄戰爭爆發後，全球體壇相繼對雙俄選手祭出制裁，網壇則是要求球員以中立身分參賽，溫網上月開第一槍，直接禁止此兩國選手參賽，ATP、WTA等巡迴賽官方組織則在日前祭出反制，稱此舉違反公平參賽原則，因此今年溫網將不予以積分，去年積分也將扣除，讓歷史最悠久的草地大滿貫淪為表演賽。

代表球員發聲的WTA球員理事會也對官方組織的決定表示贊同，成員之一、美國選手史蒂芬斯（Sloane Stephens）就說「這個決定不是隨便產生的」。

柯絲堤雅克則指出，自己非常支持溫布頓禁止雙俄球員參賽的決定，「80-85%的球員都與WTA的決定無關，這個決定太荒謬了，我完全無法置信，沒有任何的球員代表來聯絡我，沒有人問我的意見、我怎麼想，就好像烏克蘭球員不存在一樣。」

「我一直希望能站出來發聲，但大多數時候都感到無助，」柯絲堤雅克接受《路透》專訪表示，「我才19歲，我可以說什麼？現在的情況真的不容易。」

另外柯絲堤雅克也對於白俄羅斯前球后阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）也在球員理事會參與決定頗有微詞，「她無法參加溫網、卻參與積分相關的決定，然後說決策過程中無關個人利益，她光是出現在那裡做號召或什麼的，就很荒謬了。」

身為WTA理事會8位球員代表之一，阿莎蓮卡回覆媒體時則表示，她在理事會的角色是「試著找出折衷辦法，因為很多選手受到影響」。

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