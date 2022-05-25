法網》午夜巴黎的勝利 西西帕斯首輪輸2贏3大逆轉「我拒絕放棄」

西西帕斯驚險晉級次輪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆法網亞軍、希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今在法網男單首輪陷入苦戰，最後以5：7、4：6、6：2、6：3、6：2五盤驚險擊敗義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。

上次在這個場地、法網中央球場出賽，西西帕斯先贏下兩盤、不過最後遭喬科維奇（Novak Djokovic）逆轉無緣奪冠。重返「傷心地」，這次輪到他陷入盤數0：2的落後局面，不過這位4號種子拒絕被爆冷、展現韌性，成為這場3小時34分大戰的的贏家，也讓穆塞蒂連兩年都在法網先贏下兩盤後遭逆轉（去年16強對戰喬帥）。

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此役在當地時間午夜12：30分結束，筋疲力盡的西西帕斯獲勝在攝影機鏡頭上寫下：「將你的靈魂留在那裡，瓦爾哈拉會等著你（Leave your soul out there and Valhalla will be waiting for you.）。」（註：瓦爾哈啦為北歐神話裡的戰士天堂）

「我拒絕放棄，這就是我的策略，」西西帕斯賽後表示，「當你先落後兩盤時，不會想著要逆轉，只會想著一分一分打，然後期待拉長戰線、努力可以得到回報。」他的下輪對手將是捷克資格賽選手克拉爾（Zdenek Kolar）。

穆塞蒂。（歐新社）

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