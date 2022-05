法網》午夜巴黎的勝利 西西帕斯首輪輸2贏3大逆轉「我拒絕放棄」

西西帕斯驚險晉級次輪。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕上屆法網亞軍、希臘名將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)今在法網男單首輪陷入苦戰,最後以5:7、4:6、6:2、6:3、6:2五盤驚險擊敗義大利新星穆塞蒂(Lorenzo Musetti)。

上次在這個場地、法網中央球場出賽,西西帕斯先贏下兩盤、不過最後遭喬科維奇(Novak Djokovic)逆轉無緣奪冠。重返「傷心地」,這次輪到他陷入盤數0:2的落後局面,不過這位4號種子拒絕被爆冷、展現韌性,成為這場3小時34分大戰的的贏家,也讓穆塞蒂連兩年都在法網先贏下兩盤後遭逆轉(去年16強對戰喬帥)。

請繼續往下閱讀...

此役在當地時間午夜12:30分結束,筋疲力盡的西西帕斯獲勝在攝影機鏡頭上寫下:「將你的靈魂留在那裡,瓦爾哈拉會等著你(Leave your soul out there and Valhalla will be waiting for you.)。」(註:瓦爾哈啦為北歐神話裡的戰士天堂)

「我拒絕放棄,這就是我的策略,」西西帕斯賽後表示,「當你先落後兩盤時,不會想著要逆轉,只會想著一分一分打,然後期待拉長戰線、努力可以得到回報。」他的下輪對手將是捷克資格賽選手克拉爾(Zdenek Kolar)。

穆塞蒂。(歐新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法