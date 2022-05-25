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NBA》年度最佳陣容出爐！ 第一隊寫相隔67年罕見紀錄

2022/05/25 09:11

本屆年度第一隊全數都在27歲以下，67年來首見。（圖片取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度最佳陣容，公鹿隊「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊隊約基奇（Nikola Jokic）、獨行俠隊東契奇（Luka Doncic）、太陽隊布克（Devin Booker）與塞爾提克隊塔圖姆（Jayson Tatum）五人是今年年度第一隊得主。

亞德托昆波是今年唯一一位獲得滿分投票（100張第一名選票，總分500分）的球員，他已經連續4年獲選年度第一隊，連6年入選年度陣容，而東契奇與約基奇兩人都拿下476分，且都是第三度入選年度陣容。布克生涯首度入選就獲得第一隊殊榮，他得到460分，塔圖姆與布克同樣都是生涯首度獲選就拿下第一隊，他得到390分。

根據NBA報導指出，今年的年度第一隊是自1954-55賽季，67年來首次所有成員都在27歲以下，東契奇成為NBA歷史上第四位24歲前至少三度入選年度第一隊的球員，前三人分別是薩洛斯基（Max Zaslofsky）、鄧肯（Tim Duncan）與杜蘭特（Kevin Durant）。

本屆年度第二隊的成員為七六人隊恩比德（Joel Embiid，近5季4度入選）、灰熊隊莫蘭特（Ja Morant，生涯首度入選）、籃網隊杜蘭特（生涯第10度入選）、金洲勇士隊柯瑞（Stephen Curry，生涯第8度入選）以及公牛隊德羅森（DeMar DeRozan，生涯第3度入選）。

年度第二隊名單。（圖片取自NBA推特）

年度第三隊的成員為灰狼隊湯斯（Karl-Anthony Towns）、湖人隊詹姆斯（LeBron James）、太陽隊保羅（Chris Paul）、老鷹隊T.楊恩（Trae Young）以及暴龍隊的西亞卡姆（Pascal Siakam）。湯斯與西亞卡姆都是第二度入選，T.楊恩則是首次入選，詹姆斯將NBA史上最多的入選次數提升到18次，保羅為第11次，且連續11年入選為現役第二長的紀錄，僅次於詹姆斯的連續18次。

詹姆斯獲選年度第三隊，連續18年入選年度陣容。（圖片取自NBA推特）

本屆票選結果如下。（圖片取自NBA推特）

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