網球》「挺球員還是挺俄羅斯？」ATP取消溫網積分 法國選手開砲

佩爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕溫網宣布禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，ATP與WTA因此決定取消今年溫網積分，對此法國好手佩爾（Benoit Paire）在法網首輪落敗後針對此事提出質疑ATP，「到底是站在俄羅斯那邊還是選手這邊？」

佩爾昨在男單首輪以3：6、5：7、6：1、5：7不敵白羅斯好手伊瓦舒卡（Ilya Ivashka），落敗選手基本上不需要參加賽後記者會，不過佩爾決定召開記者會，並開宗明義表示要談溫布頓積分相關爭議。

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「我想談溫布頓，我想知道ATP到底是捍衛球員比較多還是捍衛俄羅斯，這就是我想跟大家談的原因，因為我們即將要去打一場沒有積分的比賽，當先前有人確診時，我們也沒有說：『OK，那我們來取消比賽。』但現在我們有3、4個俄羅斯選手（不能參賽），我們就對抗溫布頓。」佩爾說道。

「這很遺憾，因為如果我們傾聽選手的聲音，選手其實不理解這個決定，99%球員都想要積分、想要如以前那樣比賽，所以我想知道的是，ATP到底要挺球員還是挺俄羅斯？」

佩爾表示，自己還是會去參加這場沒有積分的表演賽賺取獎金，但還是希望ATP與球員理事會可以多傾聽選手的聲音，「我對俄羅斯與白俄羅斯選手感到遺憾，但這場災難是他們造成的，卻讓ATP所有球員都要付出代價。」

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