MLB》金鶯殺手回來了！ 洋基托瑞斯締史詩級紀錄（影音）

托瑞斯單場雙響砲，生涯第7度單場對金鶯敲出複數全壘打。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊「金鶯殺手」托瑞斯（Gleyber Torres）回來了！今天托瑞斯敲出自2019年8月12日後對金鶯隊的首發全壘打，且一轟就是單場雙響砲，寫下一項僅次於傳奇球星狄馬喬（Joe DiMaggio）的恐怖紀錄。

托瑞斯生涯打金鶯可說是得心應手，在2019年單季38轟時，他一個人就對金鶯敲出多達13轟，賽前生涯79轟有16就是對金鶯，對紅襪11轟是生涯次高。賽前托瑞斯對戰金鶯63場的打擊率為3成21，攻擊指數高達1.017。

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今天托瑞斯對金鶯單場雙響砲，將生涯對金鶯的開轟數提升到18轟，同時這也是他生涯第七度對金鶯敲出複數全壘打，根據《ESPN》數據指出，26歲以下的球員，只有狄馬喬對金鶯8度敲出複數全壘打比托瑞斯還要多。

洋基在這場比賽與金鶯鏖戰到延長賽，最終靠今天也有開轟的捕手崔維諾（Jose Trevino）於11局下敲出再見安打，幫助球隊以7：6擊敗金鶯。

Gleyber Torres the Orioles killer is BACK! 3-0 Yankees! pic.twitter.com/KmqEf7bK77 — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 25, 2022

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