PLG》攻城獅隊史首次季後賽下週五開戰 售票資訊看這裡

攻城獅球星朱雲豪披上「中文版季後賽榮耀紫主戰球衣」。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕新竹街口攻城獅於上週擊敗臺北富邦勇士後，以20勝10敗佳績於例行賽封王，球團於今日正式公佈隊史首次季後賽售票資訊，將於5月25日下午兩點至5月26日中午十二點開放獅紫軍會員優先購，5月27日中午十二點將在街口支付APP與拓元售票系統全面開賣。攻城獅握有首輪第一、二、五戰主場優勢，將於6/3（五）、6/5（日）、6/14（二）在新竹縣體育館迎戰例行賽第四名隊伍。攻城獅球團於本次季後賽再次升級主場觀賽體驗，包含燈光、特效等視覺效果，並規劃豐富入場贈品，讓獅紫軍在場內盡情獅吼，一起用「紫海策略」捍衛主場！除此之外，球團將於每一場季後賽客場賽事舉辦直播派對，活動時間與地點請鎖定攻城獅官方粉絲專頁。

攻城獅球團於隊史首次季後賽規劃7種席次，票價分別為：終極獅心瘋1,800元、獅心瘋1,300元、獅吼區800元、特區600元、普通區500元、一般區300元、看台區200元。球團更是準備豐富入場贈品，包含應援T、應援方巾、應援扇與加油棒。首輪季後賽G1凡是購買終極獅心瘋、獅心瘋、獅吼區的球迷可獲得「沒有畏什麼」應援TEE；季後賽G2凡是購買終極獅心瘋、獅心瘋、獅吼區的球迷則有機會獲得限量球星應援方巾，另外球團於G1與G2皆有準備應援扇、加油棒等限量應援小物，歡迎獅紫軍儘早入場領取，一同打造「紫爆主場」！

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目前攻城獅球團已開放季票會員保留原位搶先購季後賽門票，續約率高達7成，可見疫情未消退獅紫軍的熱情，且季票會員們皆是提前購入季後賽首輪與總冠軍戰所有主場門票。為迎戰攻城獅隊史首次季後賽，攻城獅正式推出「季後賽榮耀紫主戰球衣」，此款球衣將分為英文版與中文版，即日起於攻城獅官方商城、攻城獅遠百竹北品牌店開賣，球迷版球衣售價為$2,180元；球褲售價為$1,880元。此款季後賽限定球衣還可加購$250元燙印PLG聯盟布章。

攻城獅球星高國豪披上「英文版季後賽榮耀紫主戰球衣」。（球團提供）

攻城獅球團自五月初釋出城市應援計劃，即收到超過千位獅紫軍報名參加領取旗幟掛於家中陽台，約有40％參加者來自竹北市；30％來自新竹市，且也有來自芎林鄉、新埔鎮、關西鎮等區域的獅紫軍踴躍參加。在第一階段城市應援計畫告一段落後，球團再推出2.0版本，經過與新竹縣政府溝通協調後，攻城獅將挑選竹北熱門戶外籃球場漆上攻城獅視覺，且球團將與縣政府聯手設計「莊敬南路與福興東路一段斑馬線」，融入攻城獅元素，讓新竹居民能在日常生活中認識攻城獅，進而支持深耕在地的職業籃球隊！

攻城獅隊史首次季後賽將於下週五開戰，為提升場內應援氛圍，球團將自即日起徵選應援團長，未來應援團長將在季後賽與下一賽季賽事至二樓席次帶動應援，期盼能將終極獅心瘋區域的瘋狂應援延伸至上層席次，讓全場球迷都能體驗最純粹的攻城獅主場氣氛，特別是在高強度的季後賽中，我們更需要獅紫軍的賣力獅吼，幫助攻城獅守住勝利。

攻城獅球團規劃豐富入場贈品 期盼用「紫海策略」捍衛主場。（球團提供）

攻城獅球團於隊史首次季後賽規劃7種席次，票價分別為：終極獅心瘋1,800元、獅心瘋1,300元、獅吼區800元、特區600元、普通區500元、一般區300元、看台區200元。（球團提供）

攻城獅季後賽首輪賽程表。（球團提供）

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