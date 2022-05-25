NBA》美國再傳重大槍擊案 勇士教頭柯爾沉痛：真的受夠了！

勇士總教練柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國今再度發生重大槍擊案，1名18歲男子闖進德州西南部烏瓦德鎮（Uvalde）一所小學開槍掃射，造成至少18名學童喪生和3名成年人死亡，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今在賽前記者會沉痛呼籲相關單位不要再坐視不管，讓悲劇一再發生。

柯爾今進入記者會現場一坐下來就表示今天沒有要談籃球，「現在籃球的問題一點都不重要。」柯爾點出近期美國發生的幾起重大槍擊案，激動到握拳拍桌指出：「我們到底什麼時候才要開始做些什麼？我真的累了，我討厭每一次都是來這裡為受害者的家屬表達哀悼之情，對不起，但我真的受夠了，我受夠那些沉默了。」

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柯爾擔任大學校長的父親就是在1984年遭兩名極端人士開槍身亡，因此他也不斷提倡槍枝改革法案，今天再度提起針對購買槍枝的背景查核法案《H.R.8》，指出這個法案一直未獲參議院通過，就是因為他們想要繼續掌權。

柯爾在鏡頭前對著參議院少數黨領袖、共和黨的麥康奈爾（Mitch McConnell）表示：「我想問問你們這些拒絕對校園、超市槍擊案有所作為的參議員，你們要把對權力的慾望凌駕於孩子、老人、上教會的人的安全之上嗎？現在看起來就是如此。」

柯爾認為，90%美國人無論政黨傾向都支持持有槍枝的背景審查，現在所有人卻被拒絕讓法案通過的參議院50名議員挾持，「他們不願投票是因為想繼續掌有權力，真的很可悲！我受夠了！」

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