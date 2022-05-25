晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》美國再傳重大槍擊案 勇士教頭柯爾沉痛：真的受夠了！

2022/05/25 12:09

勇士總教練柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國今再度發生重大槍擊案，1名18歲男子闖進德州西南部烏瓦德鎮（Uvalde）一所小學開槍掃射，造成至少18名學童喪生和3名成年人死亡，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今在賽前記者會沉痛呼籲相關單位不要再坐視不管，讓悲劇一再發生。

柯爾今進入記者會現場一坐下來就表示今天沒有要談籃球，「現在籃球的問題一點都不重要。」柯爾點出近期美國發生的幾起重大槍擊案，激動到握拳拍桌指出：「我們到底什麼時候才要開始做些什麼？我真的累了，我討厭每一次都是來這裡為受害者的家屬表達哀悼之情，對不起，但我真的受夠了，我受夠那些沉默了。」

柯爾擔任大學校長的父親就是在1984年遭兩名極端人士開槍身亡，因此他也不斷提倡槍枝改革法案，今天再度提起針對購買槍枝的背景查核法案《H.R.8》，指出這個法案一直未獲參議院通過，就是因為他們想要繼續掌權。

柯爾在鏡頭前對著參議院少數黨領袖、共和黨的麥康奈爾（Mitch McConnell）表示：「我想問問你們這些拒絕對校園、超市槍擊案有所作為的參議員，你們要把對權力的慾望凌駕於孩子、老人、上教會的人的安全之上嗎？現在看起來就是如此。」

柯爾認為，90%美國人無論政黨傾向都支持持有槍枝的背景審查，現在所有人卻被拒絕讓法案通過的參議院50名議員挾持，「他們不願投票是因為想繼續掌有權力，真的很可悲！我受夠了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。