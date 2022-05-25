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全中運》竹北高中榮獲射箭項目個人賽銅牌、團體賽銀牌

2022/05/25 11:00

國立竹北高中校長陳瑞榮（右4）表揚肯定射箭隊選手在全中運的優異表現。 （竹北高中提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕111年全國中等學校運動會遇到疫情攪局，原訂於4月16日至21日賽事已延賽辦理，惟提前辦理射箭項目，國立竹北高中射箭隊選手郭昱承除奪下個人賽第3名銅牌獎，另與隊友胡靖昕、陳慶銓合作榮獲男子團體組第2名銀牌獎，表現優異。

校長陳瑞榮表示，運動競技除了比賽成績之外，也是個人能力、成就的自我實現，同時也要培養學生正確態度。 選手們在防疫期間深受是否停賽困擾，能夠調整最佳狀態，奪下個人及團體獎牌，很不容易。恭喜選手，也感謝體育班教師及射箭教練黃思維、李金糖的努力協助共創佳績！

郭昱承表示，全中運前狀態不是非常好，測驗幾乎每局都輸其他隊友，還好有兩位教練的指導與幫助，才能及時在賽前找回自信，享受高中最後一場比賽。

體育組長陳信廷表示，該校體育班招收射箭（反曲弓）、游泳、高爾夫專長好手，提供新竹縣國中體育專長學生就近入學的機會，為體育績優選手規劃多元升學方向及目標，替新竹縣爭取榮譽。

學務主任莊良寶說，這次全中運射箭項目，竹北高中代表隊成績如下：高中男子組個人對抗賽-郭昱承榮獲第3名、陳慶銓榮獲第6名，高中男子組團體對抗賽-郭昱承/胡靖昕/ 陳慶銓榮獲第2名 ，高中女子組團體對抗賽-高明嬨/ 黃詩閔/ 邱采暄榮獲第8名，高中混雙組團體對抗賽-郭昱承/高明嬨榮獲第6名。

全中運射箭項目，國立竹北高中射箭隊選手郭昱承、胡靖昕、 陳慶銓榮獲男子團體組第2名銀牌獎。 （竹北高中提供）

全中運射箭項目，國立竹北高中射箭隊選手榮獲多個獎項。 （竹北高中提供）

國立竹北高中射箭隊選手郭昱承除奪下個人賽第3名銅牌獎，另與隊友胡靖昕、 陳慶銓合作榮獲男子團體組第2名銀牌獎，表現優異。 （竹北高中提供）

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