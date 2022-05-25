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NBA》拒絕被橫掃！東契奇30分率獨行俠力退勇士搶下1勝

2022/05/25 11:46

東契奇。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽以0：3落後的獨行俠，今天主場球館雖發生漏水的插曲，但不影響全隊手感，全隊投進20顆三分球，也成功擋住勇士在第4節的反撲，最終以119：109獲勝，系列賽扳回一城，暫時以1：3落後。

今天背水一戰的獨行俠在上半場外線有所發揮，第一節全隊投進7顆三分球，取得4分領先。

獨行俠前兩節的進攻除了倚靠一哥東契奇（Luka Doncic）外，布朗森（Jalen Brunson）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、布拉克（Reggie Bullock）輪流跳出來建功，前幾戰低迷的三分球也找回準星，上半場命中率達47.8%，讓獨行俠在半場打完取得15分的領先。

柯瑞與東契奇。（USA TODAY Sports）

勇士在上半場僅有柯瑞（Stephen Curry）一人得分上雙，他獨拿15分，但團隊三分球命中率不太理想，難以和對手抗衡。

此仗中場還發生小插曲，第3節開打前，獨行俠主場美國航空中心球館內竟開始下起小雨，發生漏水的情況，且雨水直接滴在球員板凳席前，比賽也被迫暫停，待工作人員維修及整理後才恢復比賽。

獨行俠團隊的手氣並未受到球館漏水影響，他們在第3節持續在外線開火，單節打出37：23攻勢，取得29分大幅領先。

決勝節開局趁著獨行俠防守鬆懈，勇士拉出一波13：2攻勢，嘗試追分，加上菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）穆迪（Moses Moody）的發揮，勇士在終場前3分22秒時，一舉追到8分差，一度出現生機，但獨行俠又重新上緊發條，穩穩守住勝利。

菜鳥庫明加（左）。（美聯社）

獨行俠今團隊命中率達50%，東契奇進帳30分、14籃板、9助攻準大三元，芬尼史密斯貢獻23分，布拉克找回手感，三分球10投6中進帳18分。

勇士柯瑞繳出全隊最高20分、8助攻，小將庫明加進帳次高17分，但團隊三分球命中率僅35.7%。

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