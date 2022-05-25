T1》季後賽濃縮賽程 特攻教練、太陽GM這樣看

新北中信特攻。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟因國內疫情升溫而濃縮季後賽賽程，現正開打的4強賽從5戰3勝，變成3戰2勝制，盼讓元年賽季能順利完賽，而這樣的調整對球隊又有什麼影響呢？

新北中信特攻教練李逸驊分析，兩種賽制各有利弊，雖自己偏好3戰2勝制，但對球隊而言，因球員偏年輕，應變速度沒那麼快，有時例行賽也得經過一週調整才能改進，在場場都是關鍵且緊湊的季後賽就成為勝負最大變數，「而且球迷應該比較想看5戰3勝，多看一點比賽吧！」

請繼續往下閱讀...

至於太陽總經理汪蔚傑則認為，在疫情瞬息萬變之下，季後賽能順利開打已不容易，也希望賽季能順利打完，不要留下遺憾，他表示，不管何種賽制，每一場都是很重要，沒有放鬆的本錢，他還自爆：「我曾提議一場定生死，但都被否決了！」

汪蔚傑。（資料照，記者林正堃攝）

聯盟4強賽昨點燃戰火，太陽已先在系列賽取得1：0「聽牌」優勢，只差1勝就能挺進冠軍戰；至於已無退路的特攻明將回到主場新莊體育館，力求扳回一城，延長戰線。

另一場4強賽今天晚間7點在鳳山體育館舉行，由例行賽排名第一的高雄全家海神出戰第4的台啤英熊。

不止4強改賽制，緊接開打的冠軍賽也從7戰4勝變成5戰3勝制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法