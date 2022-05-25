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MLB》雷神8局好投復仇遊騎兵！ 大谷翔平挨觸身球兩度上壘

2022/05/25 12:22

辛德加德主投8局僅失1分奪勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）揮別上場0.2局崩盤的陰霾，今天對遊騎兵威風八面，主投8局僅失1分，幫助天使以5：3收下三連勝。

辛德加德上場先發就是對陣遊騎兵，不過他僅投42球，被打4支安打狂失6分（4責失），0.2局就退場，最終也吞下敗投。

今天辛德加德再度對決遊騎兵，一開始就投出13上13下，直到5上才被敲出第一支安打，7上辛德加德還與隊友秀出一次精采的雙殺守備，直到8上他才被海姆（Jonah Heim）的陽春砲失掉第一分，也是唯一一分，全場辛德加德花93球投完8局，送出5次三振沒有四壞保送。

天使在4局攻下4分大局，5下又拿1分保險分，遊騎兵在8上反攻，海姆對雷神敲出的陽春彈拿下首分，9上賈佛（Mitch Garver）陽春彈追回1分，後續天使緊急派出終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）上場關門，雖然他被賈西亞（Adolis Garcia）打出一支安打再失一分，但最終仍成功三振掉海姆，幫助球隊以5：3收下勝利。

大谷翔平今天2打數被三振1次，選到1次四壞保送與1次觸身球兩度上壘，賽季打擊率降到2成56。

大谷翔平被觸身球上壘，單場兩度上壘。（今日美國）

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