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游泳》悲痛！東京帕運國手 「無腿泳士」陳亮達車禍重傷不治

2022/05/25 12:22

東京帕運國手陳亮達。（資料照，體育署提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年參加東京帕運的游泳國手陳亮達，昨晚在高雄騎車疑似天雨路滑摔到對向車道，遭煞車不及的巴士撞上，重傷不治。

據《中央社》報導，陳亮達就讀的正修科技大學證實憾事發生，並聯繫家屬進行後續關懷家屬跟協助治喪事宜，之後也會製作他的畢業證書。校方表示，目前已經告知導師和系主任，但系上同學仍不知道噩耗；陳亮達平常在系上跟同學、導師相處融洽，感情都很好，之後也會持續關懷，給予家屬必要協助。

因不明原因，陳亮達出生就沒小腿，且右手三指畸形併指，為了防止身體繼續萎縮，3歲開始學游泳，很快就展現天賦，同時在水中找到自信和快樂。

陳亮達今年4月代表高雄市參加111年全國身心障礙運動會，更狂掃7面金牌，以及去年登上運動員最高殿堂東京帕運，他在男子SM7級200公尺混合式預賽止步，以及男子S7級400公尺自由式第8、男子S7級100公尺仰式以第9作收。

陳亮達上週仍出席中華帕拉林匹克總會更名活動，原本期待能在未來的杭州亞帕運、巴黎帕運繳出更亮眼成績，如今卻因意外驟然離世，令外界悲痛。

陳亮達（左）在全國身心障礙國民運動會摘7金，卻因車禍身亡。（資料照，記者洪臣宏攝）

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