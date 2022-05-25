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棒球》驚悚！前中職守護神遭強襲球爆頭 送醫檢查無大礙（影音）

2022/05/25 14:00

〔體育中心／綜合報導〕去年在味全龍擔任終結者，今年轉往墨西哥聯盟杜蘭哥將軍隊（Generales de Durango）的田澤純一，今天在比賽中被對手的強襲球直擊頭部，所幸並沒有大礙。

田澤純一在比賽中遭對手強襲球擊中頭部後當場倒地，球直接彈到深遠的左中外野方向，二壘上的跑者跑回來得分，打者上二壘，一壘跑者上三壘，不過比賽也隨之暫停。倒地的田澤仍有意識，球隊也立刻上前去進行檢查後讓他退場。這場比賽將軍隊以13：12向對手說再見。

後續杜蘭哥將軍隊更新田澤純一的狀況，指出田澤純一在退場後送醫，經檢查後確認田澤純一僅有瘀傷，目前已經回到住處休息。

田澤純一退場後被送往醫院檢查，所幸僅有瘀傷。（圖片取自推特）

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