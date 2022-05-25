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MLB》賽前才跟邦茲長聊 佩德森三響砲比肩前輩28年紀錄（影音）

2022/05/25 15:00

佩德森（左）與克勞佛慶祝勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會與巨人今在舊金山進行一場打擊大戰，兩隊合計擊出37支安打，地主巨人在9局下靠著克勞佛（Brandon Crawford）的再見安打，以13：12氣走對手。

雖然擊出再見安打的是克勞佛，不過今天的關鍵英雄非佩德森（Joc Pederson）莫屬，他今在3局先敲突破僵局的2分砲，5局下轟出擴大領先的第2轟，幫助球隊取得8：2領先。

可惜巨人牛棚無法守住優勢，8局上一口氣被大都會攻下7分大局，佩德森8下再度跳出來、扛出一發追平比數的三分砲；大都會9上靠著尼莫（Brandon Nimmo）的高飛犧牲打又取得領先，該局下半，佩德森於一二壘有人之下，敲出中外野方向追平安，接著讓克勞佛的適時一擊替比賽收尾。

克勞佛單場三響砲。（今日美國）

這是佩德森生涯首場三響砲的比賽，也是巨人繼1994年邦茲（Barry Bonds）後，隊史第一人，有趣的是，佩德森透露，其實賽前才與邦茲聊打擊，讓他今天上場後對於來球都能保持專注，「人生中最棒的一次關於打擊的談話。」

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