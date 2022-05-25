中職》被陸永茂拯救人生 鄧志偉緬懷不放棄他的老教頭

500元新台幣鈔票上少棒隊幕後功臣教練陸永茂，傳出昨天過世消息，享壽63歲。（資料照，本報合成）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「我寧願你現在討厭我。」鄧志偉昨日聽說人生路上的恩人陸永茂驟逝，1人坐臥在沙發上，想起老教頭衝擊內心的這句話。從進入宜蘭中道中學的第一天，到畢業的最後一天，師徒有太多值得娓娓道來的事件，「沒有陸教練，我無法擁有現在的生活。」

知名棒球基層資深教頭陸永茂昨天驟逝，享壽63歲，他不僅以執教500元紙鈔上的南王少棒隊聞名，2000年到宜蘭中道中學執掌兵符期間，曾救出差點誤入歧途的「老鄧」鄧志偉，後來他在中職生涯10年累積65轟，更是統一獅在2013年冠軍球季中的最強打者。

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鄧志偉在青棒前的棒球人生並不快樂，在球隊常常被欺負，對棒球產生厭倦感，畢業後雖被陸永茂邀請至中道中學，還常開車帶他去逛校園，協助適應環境，未料還沒開學，老鄧就突然逃校，甚至逃家。

「老鄧」指出，陸教練聽到他逃校，連忙打聽在哪裡、跟誰在一起，排除萬難找到人，強迫他回學校，「回校那一晚，教練跟我說，『寧願你現在討厭我，也不要未來才來討厭。』回想起來，如果沒有他，我不會回到學校。」

陸永茂不只闖入黑道地盤救回選手，也幫助鄧志偉融入球隊，「教練把我帶回去後，學校的大家慢慢接受我，才又重拾對棒球的熱情。」

鄧志偉曾是青棒速球派投手，最快球速可催到148公里，卻把手的韌帶投到斷裂，面臨第2個球員生涯結束的可能，陸永茂卻告訴他，「當初你離校，我都沒放棄你了，現在我也不會放棄。不能投，你就打。」

陸永茂的驟逝讓鄧志偉感受人生無常，回憶上心頭，「從學生時代嚴格的教練，到畢業後和藹可親的老師。他是這麼幽默風趣的人，所作所為都是為了學生。身為他的學生，我真的只能感謝他帶給我豐富的人生。」

鄧志偉去年被獅隊釋出後，先在羅東跟家人經營「亦飽自助餐」，隨後加入業餘安永鮮物，備戰中職二軍交流盃賽，同時也報名第6隊台鋼雄鷹在6月的測試會。老鄧尚未放棄他的棒球夢，就像陸永茂對他的不離不棄。

鄧志偉。（資料照，記者方賓照攝）

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