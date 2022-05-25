羽球》大馬賽中斷2年復辦 戴資穎有機會挑戰地主女王69年紀錄

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）



〔記者張浩群／綜合報導〕超級750系列的馬來西亞公開賽受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，連兩屆取消，相隔兩年後終於要在6月28日至7月3日恢復舉辦。台灣羽球一姐戴資穎已在此完成3連霸，賽史共累積4冠，本季有望力拚4連霸的壯舉，挑戰高懸賽史69年的紀錄。

馬來西亞上一次舉辦BWF世界巡迴賽已經是2020年的超級500系列的馬來西亞大師賽，因為全球爆發嚴重疫情，超級750系列的馬來西亞公開賽也因此停辦，去年原本是奧運積分賽，儘管一延再延，仍難逃取消的命運。

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馬來西亞公開賽中斷兩年後再次舉辦，本屆總獎金高達67.5萬美元（約新台幣1994萬元），大馬羽協表示，十分開心迎接世界最棒的球員來參賽，主辦單位也將在戶外舉辦「馬來西亞節」的主題嘉年華活動，希望選手和球迷能夠共襄盛舉。

馬來西亞公開賽預計在今年6月28日至7月3日在吉隆坡登場，戴資穎曾在2017至2019年締造3連霸，今年若是參賽將有機會力拚4連霸及第5冠，同時也有望挑戰高懸賽史69年的紀錄。

戴資穎是自2006年中國名將張寧之後，相隔13年後再度有人完成3連霸的偉業，也是賽史第5人，而在賽史締造4連霸以上的只有「大馬羽球女王」沙苗爾（Cecilia Samuel），她曾在1950年至1955年完成6連霸的壯舉，該賽事共累積9冠。

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