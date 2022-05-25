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府院重視台灣體育國力決設國家運動科學中心 明擬提法源

2022/05/25 15:53

行政院長蘇貞昌。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌與總統蔡英文相當重視體育國力的展現，為讓台灣選手在未來各項國際賽事得到佳績，提升台灣國際能見度，政院將推動設立「國家運動科學中心」，以這個專責的行政法人，將科學與技術導入各項賽事訓練，並進行相關的培訓與研究，以增強台灣選手在國際賽事的競爭力。

行政院明天將召開院會，擬通過政院由人事行政總處協調、教育部體育部規畫的「國家運動科學中心設置條例」，盼未來在立法院順利通過條例完成立法後，正式成立「國家運動科學中心」這個專責行政法人。

知情官員今天下午受訪表示，去年8月東京奧運落幕，台灣創下史上最佳成績，最近台灣選手又有斬獲，包括羽球天后戴資穎拿下BWF世界羽聯超級系列賽冠軍等，鑑於國際體育賽事的競爭愈來愈激烈，原來左訓中心對國手的訓練已有一整套作法，不過政府經評估認為，有必要將運動與科學結合起來，將訓練方式科學化，因此需要一個專責的行政法人。

政院明天召開的院會因此擬通過「國家運動科學中心設置條例」，設立國家運動科學中心這個行政法人，來推動各項運動賽事的培訓與研究。

官員指出，這是要讓台灣整個運動職量能夠提升，讓台灣選手在世界各項運動賽事的舞台上表現精彩。由於現在的運動賽事很重視科學與運動的結合，運動科學方面因此需要一個專責行政法人，以了解哪些科學與技術可導入各項賽事的訓練，來增強台灣選手在國際賽事的競爭力。 這是整個體育政策的一個重要環節，這波要再深化下去。

至於預算問題，官員說，待行政院提出法源經立法通過後，第一步先組織化，成立行政法人後，相關預算才會跟著到位。

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